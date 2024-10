Carlo Janka zeigt sich in seiner Biografie überraschend intim

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Exakt 241 Telefongespräche hat der Bündner Bestsellerautor Philipp Gurt gebraucht, um den früheren Skiprofi zum Plaudern zu bringen. Die Rede ist von Carlo Janka, der sich als wortkarger «Iceman» einen Namen gemacht hat.

Nun gewährt der Sportler mit seinem Buch «Durchbruch» erstmals intime Einblicke in sein Leben – zur grossen Überraschung seiner Fans und Wegbegleiter.

Carlo Janka über die Jahre

1 / 8 Legende: Carlo Janka wurde am 15. Oktober 1986 in Obersaxen GR geboren. Keystone / Jean-Christophe Bott 2 / 8 Legende: Er galt als einer der erfolgreichsten Athleten seiner Generation und wurde aufgrund seiner kühlen Art als «Iceman» bekannt. Getty Images / Luca Bruno 3 / 8 Legende: Carlo Janka feierte 2008 mit seinem ersten Weltcupsieg im Super-G seinen Durchbruch auf der internationalen Bühne. Getty Images / Alain Grosclaude 4 / 8 Legende: In der Saison 2009/10 gewann er als Allrounder Weltcuprennen in drei Disziplinen – Abfahrt, Riesenslalom und Kombination – und sicherte sich so den Gesamtweltcup. Getty Images / Alain Grosclaude 5 / 8 Legende: Seine Karriere zeichnete sich durch Vielseitigkeit und enorme mentale Stärke aus, mit der er auch gesundheitliche Rückschläge überwand. Getty Images / Agence Zoom 6 / 8 Legende: Insgesamt gewann Janka elf Weltcuprennen und erreichte 28 Podiumsplätze, was ihn zu einem der erfolgreichsten Schweizer Skirennfahrer macht. Getty Images / Alain Grosclaude 7 / 8 Legende: 2021 beendete er seine aktive Laufbahn und widmete sich danach verstärkt seiner Familie. Keystone / Jean-Christophe Bott 8 / 8 Legende: Carlo Janka lebt heute mit seiner Frau Jenny und den drei gemeinsamen Kindern in Graubünden. Keystone / Jean-Christophe Bott

«Es war für mich ein schöner Prozess, das Ganze nochmals so aufleben zu lassen», sagt Janka. «Es ist das Buch meines Lebens, das ich in der Hand halte, und das erfüllt mich doch mit grossem Stolz.»

Der «Iceman» und seine zwei Gesichter

Autor Philipp Gurt entdeckte den ruhigen und bedachten Sportler ebenso wie den strategischen Denker, der seine mentalen Fähigkeiten auf und abseits der Piste gekonnt einsetzte.

Über Philipp Gurt Box aufklappen Box zuklappen Philipp Gurt, geboren 1968 in Graubünden, ist ein Schweizer Bestsellerautor. Er ist bekannt für seine Kriminalromane und biografischen Werke, darunter «Mord im Bernina Express» und «Graubündner Finsternis». Neben seinen Romanen arbeitet Gurt für andere Personen, zuletzt für den Ex-Skirennfahrer Carlo Janka, dessen Lebensgeschichte er in intensiven Telefongesprächen festhielt. Gurts Erzählstil zeichnet sich durch fesselnde Spannung und tiefe Charakterstudien aus.

Er beschreibt den wortkargen Janka als jemanden, der zwischen zwei Polen pendelt: «Es gibt diese zwei Seiten an ihm: ruhig und zurückhaltend. Aber auch die andere Seite – Pokern. Sein ‹Iceman-Face› ausleben und die anderen abzocken, da bin ich überzeugt.»

Tiefe Einblicke in emotionale Momente

Besonders bewegend sind die Passagen, in denen Janka von tragischen Ereignissen berichtet. So schildert er eindrücklich, wie er den Horror-Sturz seines Freundes und Teamkollegen Daniel Albrecht 2009 erlebte: «Ob ich wollte oder nicht, die Bilder begleiteten mich wie ein Schatten, der stetig anwuchs.» Und er fügt an: «Bei mir ging es nur um eines: meine Angst zu überwinden. Meine Angst nicht über meinen Traum siegen zu lassen.»

Auch seine Familie zeigt sich erstaunt, wie viel der Sportler tatsächlich über seine Karriere und seine innere Welt preisgegeben hat. Diese ungewohnte Offenheit beeindruckte besonders seine Ehefrau Jenny, wie sie nach der Buchvorstellung betont: «Er hat es gut gemacht, ich bin stolz auf ihn.»

Ein Ratgeber für mentale Stärke

Das Buch sei mehr als eine klassische Biografie, so Janka. Der 38-jährige Bündner will die Leserinnen und Leser mit auf eine Reise zu den Schlüsselmomenten nehmen, in denen er mentale Stärke bewiesen hat.

Es biete Inspiration, nicht nur für Sportbegeisterte, sondern für alle, die in ihrem Leben Herausforderungen meistern wollten. «Es soll vielen Freude bereiten», sagt Janka. «Egal, ob im Beruf oder im Sport – es bietet dir die Möglichkeit, dich selbst zu hinterfragen.»