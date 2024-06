Wie gut sind Sie informiert? Finden Sie es in unserem Newsquiz heraus!

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Diese Woche beschäftigten uns die Leichtathletik-EM in Rom, die neuen Möglichkeiten mit KI, Tausende von Spielfilmen, was sich Elefanten zurufen, Hunter Biden, das All und ein Drama im Bundeshaus. Hatten Sie alles auf dem Schirm? Testen Sie jetzt Ihr Wissen!