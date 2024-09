Wie gut haben Sie sich diese Woche informiert? Finden Sie es in unserem Newsquiz heraus.

Wo werden die Krankenkassenprämien am meisten steigen?

Wo werden die Krankenkassenprämien am meisten steigen? Welche Sitcom feiert ihr 30-jähriges Jubiläum und welche Tiere werden bald in den Basler Zolli einziehen? Diese und weitere Fragen erwarten Sie in unserem Wochenquiz. Testen Sie Ihr Newswissen!

Die Quizwelt auf SRF Box aufklappen Box zuklappen Was ist in den Höckern eines Kamels? In welchem Land haben Liebesschlösser ihren Ursprung? Können Zecken beissen? Diese und weitere spannende Fragen sind Teil unserer SRF-Quiz. Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.