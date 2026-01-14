Statt auf Dating-Plattformen im Internet setzen immer mehr Singles bei der Partnersuche auf Treffen im echten Leben. Offline-Dating ist im Trend. Nach der ersten Überwindung erleben Singles solche Kontakte meist als erfüllender als das Swipen in Apps wie Tinder.

Arlette Lauper hat die Nase voll vom Online-Dating. Zusammen mit Pro Senectute organisiert sie einen Speed-Dating-Nachmittag für Senioren. In einem Restaurant in der Nähe von Freiburg finden sich an einem verregneten Dienstagnachmittag rund dreissig Singles ein.

Die umtriebige 66-Jährige hat sämtliche Online-Dating-Apps gelöscht. «Die Online-Partnersuche hat mir nur Energie geraubt und mir ein schlechtes Gefühl gegeben», sagt Lauper. «Irgendwann fand ich: So, jetzt reicht es.»

Ghosting, Fake-Profile und falsche Fotos haben bei ihr Frust statt Lust auf einen neuen Partner erzeugt. «Beim Speed-Dating sieht man sein Gegenüber. Die Mimik, die Gestik, das Gespräch sagen viel mehr über eine Person aus als die Apps», sagt Arlette Lauper.

Für viele der Speed-Dating-Teilnehmenden geht der Nachmittag zu schnell vorbei. Die sozialen Kontakte scheinen für sie erfüllender als digitales Flirten.

Partnersuche übers Gipfelbuch

Den Trend zum Dating im echten Leben gibt es in allen Altersgruppen. Der Westschweizer Wanderfan Thibaud Monney hatte die Idee zu einer Art Alpen-Tinder. Singles schreiben in einem Gipfelbuch Einträge und suchen so andere Menschen für gemeinsame Wanderungen – und allenfalls mehr. Monney hat damit einen Nerv getroffen.

Auch die Schweizer Dating-Plattform «Noii» setzt mittlerweile nur noch auf analoge Single-Events – mit Treffen im Liebes-Zug oder beim Fondue-Essen im Chalet.

Single Kevin Mosimann ist bereits zum vierten Mal bei einem solchen Offline-Event dabei. Der 34-Jährige wünscht sich eine langfristige Beziehung. Wichtig sei es, die Komfortzone zu verlassen und an einem solchen Abend offen und neugierig auf andere zuzugehen, sagt er.

«Hier sind alles Singles auf der Suche, mit der gleichen Einstellung. Das macht es einfacher, auf andere zuzugehen», sagt Mosimann. Unabhängig davon, ob es einen Match gebe oder nicht, gehe er nach so einem Abend mit einem guten Gefühl nach Hause.