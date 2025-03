«Wasted Love» vereint Oper und Pop zu einem einzigartigen Klangerlebnis. Mit diesem innovativen Genre möchte Johannes «JJ» Pietsch die Herzen am Eurovision Song Contest erobern und den Sieg für Österreich nach Hause bringen. Bei den Wettbüros positioniert sich der Song aktuell auf dem zweiten Platz, knapp hinter dem Trio Kaj aus Schweden.

Der Traum vom ESC begleitet den 23-Jährigen schon fast sein halbes Leben, wie er verrät, genauer gesagt seit 2014: «Seit dem Sieg von Conchita Wurst war für mich von Anfang an klar: Ich will das auch machen. Ich will Österreich und mich selbst stolz machen. Die Teilnahme an sich ist für mich bereits ein riesiger Erfolg.»

2014 holt Conchita Wurst mit «Rise Like a Phoenix» den Sieg am Eurovision Song Contest in Kopenhagen. Es ist der letzte Sieg für Österreich bis heute.

Mit «Wasted Love» will Johannes «JJ» Pietsch in die Fusstapfen von Conchita Wurst treten.

Mit «Wasted Love» fällt JJ auf – nicht nur bei den Buchmachern. Der Song wurde auf Youtube bislang über zwei Millionen Mal gestreamt. Als einziger Beitrag des Wettbewerbs, der Opernelemente mit Pop vereint, hebt sich das Lied des gebürtigen Wieners deutlich ab. «Ich wollte die Mischung von Pop und Oper der Welt präsentieren, weil mich diese zwei musikalischen Welten schon mein Leben lang begleiten», erklärt JJ.

Die Oper ist das Steckenpferd des gebürtigen Wieners. 2016 beginnt der philippinisch-österreichische Sänger seine Ausbildung zum Countertenor an der Wiener Staatsoper. Doch in der Welt der Klassik hatte JJ einen harten Start: «Ich finde es cool, dass ich der Welt präsentieren kann, dass es Menschen gibt wie mich mit einer hohen Stimme. In der klassischen Welt herrscht ein Stigma: Ein Mann mit hoher Stimme war nicht so begehrt. Zurzeit ist es wieder im Trend, ich bin zur richtigen Zeit ins Rampenlicht getreten.»

ESC-Hoffnung mit Schweizer Verbindung

Nemos «The Code» und JJs «Wasted Love» haben mehr gemeinsam als nur die Opernelemente: hinter beiden Hits steckt Produzent Pele Loriano. Durch seine Freundin Teodora Špirić kam JJ in Kontakt mit dem Leiter der Schweizer ESC-Delegation – mittlerweile ist Loriano sogar JJs Manager. Sollte dem Österreicher den Sieg am Eurovision Song Contest im Mai in Basel gelingen, wäre das Pele Lorianos zweiter Triumph in Folge.