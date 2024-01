Die Hairdresserin Sabrina Grossenbacher aus Biel sicherte sich letztes Jahr die Silbertrophäe bei den «Global Creative Awards» in Chicago.

Wenn es um kreative Frisuren geht, gehört Sabrina Grossenbacher zu den Besten in der Schweiz. Ihre Arbeit wird schweizweit und international gepriesen. Nachdem sie 2023 an den nationalen «Global Creative Awards» mit ihrer Frisur den ersten Platz holt, reiste sie im September als Teil der Schweizer Delegation nach Chicago. Dort haben sich 2000 Friseurinnen und Friseure aus der ganzen Welt gemessen.

1 / 4 Legende: «Der Druck am Wettbewerb ist sehr hoch. Auch weil man spürt, was die teilnehmende Person nebenan fühlt und macht», sagt die 24-Jährige. Instagram / goldwell.ch 2 / 4 Legende: Ihre kreative Umsetzung sichert der Bielerin den zweiten Platz. Mit dem Award stellt sie ihren zeitgenössischen Geschmack sowie ihr handwerkliches Talent unter Beweis. Instagram / goldwell.ch 3 / 4 Legende: Grossenbacher lernte von einem der Besten: Martin Dürenmatt. Der Basler ist achtfacher Weltmeister im Hairdressing. Instagram / sabrinagrossenbacher 4 / 4 Legende: In Chicago wird die Schweiz von einer Delegation der Besten aus der Branche vertreten. Instagram / goldwell.ch

Grossenbacher erschafft in 90 Minuten ein Werk, mit dem sie die Silbertrophäe als «Creative Hair Cutter oft the Year» gewinnt. Ein Preis, für den die 24-Jährige viel investiert hat. «Ich habe mich vier Wochen lang intensiv vorbereitet und habe jede Minute an meinen Trainingsköpfen verbracht», sagt die Bielerin.

Zwischen Extravaganz und Konvention

Beim Wettbewerb sind kreative Frisuren gefragt. Je detaillierter, desto besser. Etwas konventioneller geht es in ihrem Atelier-Alltag im zürcherischen Seebach zu. Jedoch immer wichtig: Die Haarschnitte müssen am Puls der Zeit sein.

Was sie vor allem auszeichnet, ist ihre herzliche Art.

Die preisgekrönte Hairstylistin kennt die Trends und denkt meist einen Schritt voraus. So auch beim bekannten Edgar-Cut. «Wir sagen immer, dass die Frisuren von Martin und mir den Startschuss des Edgar-Cuts waren, da sie schon sehr ähnlich sind», sagt sie.

Martin Dürrenmatt ist ihr Chef und Mentor. Er gehört zur weltweiten Spitzenklasse: Ganze achtmal gewann er den Weltmeistertitel im Hairdressing. Für ihn kommt Grossenbachers Erfolg nicht nur von ihrem Talent. «Was sie vor allem auszeichnet, ist ihre herzliche Art», so der renommierte Friseur. Grossenbacher arbeitet seit zwei Jahren beim Weltmeister.

Ihr Talent führt Grossenbacher auch dieses Jahr ins Ausland. Für ihren nächsten Karriereschritt zieht sie nach London.