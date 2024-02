Am Samstag, 4. Mai, findet eine der ältesten Preisverleihungen der Schweiz wieder live im Schweizer Fernsehen statt. Erstmals wird damit eine grosse Unterhaltungsshow sowohl bei SRF als auch bei privaten Anbietern zu sehen sein.

Schweizer Kulturschaffende haben es sehr schwierig, gesehen zu werden. Umso wichtiger ist die mediale Aufmerksamkeit. Auch für die neuen Talente.

Für die Organisatorin Monika Kaelin ist die gemeinsame Übertragung eines der grössten Geschenke für die Schweizer Unterhaltungslandschaft. «Schweizer Kulturschaffende haben es sehr schwierig, gesehen zu werden. Umso wichtiger ist die mediale Aufmerksamkeit. Auch für die neuen Talente», sagt sie gegenüber «Gesichter & Geschichten».

Von Musik bis zu Stand-up-Comedy

In der Riege der Nominierten reihen sich auch in diesem Jahr wieder frische Gesichter neben altbekannten ein. Von Rapper EAZ, über die Basler Sängerin Anna Rossinelli, bis hin zu Komikerin Reena Krishnaraja, Country Sänger Florian Fox oder Schauspielerin Fabienne Louves.

Legende: Der «Prix Walo» ehrt Menschen aus allen Winkeln der Schweizer Kulturlandschaft. Letztes Jahr gewann die Gruppe «Oesch’s die Dritten» den Preis in der Kategorie Jodel. Keystone / Michael Buholzer

Das Historiendrama «Davos 1917» geht in der Sparte «TV-Produktion» ins Rennen. Hauptdarstellerin Dominique Devenport steigt zudem in der Kategorie «Schauspiel» in den Ring, unter anderem gegen Beat Schlatter für seine Rolle in «Bon Schuur Ticino». Der erfolgreichste Schweizer Film des Jahres 2023 ist ebenfalls nominiert.

In neun Kategorien entscheidet eine Fachjury über die glücklichen Preisträgerinnen und Preisträger. In der Kategorie Publikumsliebling entscheiden die Zuschauenden während der Live-Sendung, wer den Preis erhält. Den «Ehren Prix Walo» gibt der Vorstand des Vereins «Show Szene Schweiz» ebenfalls während dem Event bekannt.

Liste der Nominierten Box aufklappen Box zuklappen Kategorie: Pop / Rock Anna Rossinelli

Baschi

Züri West Kategorie: Hip-Hop / Rap EAZ

Loredana

Stress Kategorie: Newcomer Florian Fox (Country-Sänger)

Reena Krishnaraja (Komikerin)

Remo Forrer (Sänger) Kategorie: Kabarett / Comedy Claudio Zuccolini

S'Rindlisbachers

Starbugs Comedy Kategorie: Theaterproduktion «2 Engel für Harry», Bernhard Theater, Zürich

«S'perfäggte Gheimnis», Theater Fauteuil, Basel

«Spiel mir das Lied von Morricone», Theater Rigiblick, Zürich Kategorie: Kinderproduktionen «Der Löwe der nicht schreiben konnte», Bernhard Theater, Zürich

«Schneewittchen und die 7 Zwerge», Hechtplatz Theater

«Schwiizergoofe», Hello Family Tour Kategorie: Filmproduktionen «Bon Schuur Ticicno», Peter Luisi

«Die Nachbarn von oben», Sabine Boss

«La Ligne», Ursula Meier Kategorie: TV-Produktionen «Davos 1912», SRF

«Life Style», TeleZüri

«Typisch Volksmusik», SRF Kategorie: Schauspieler/in Beat Schlatter

Dominique Devenport

Fabienne Louves Publikumsliebling Beatrice Egli

Christian Jott Jenny

Dominique Devenport

Luca Hänni

Megawatt

Mona Vetsch

Michel Birri

Mike Müller

Stress

Nicht nur der Prix Walo kehrt zurück, auch das Moderationsduo begrüsst das Publikum nicht zum ersten Mal. Die ehemaligen «G&G»-Kollegen Nicole Berchtold und Salar Bahrampoori führen, gemeinsam mit Organisatorin Kaelin, zum wiederholten Mal durch den Abend.

«Nachdem bekannt wurde, dass wir die Preisverleihung moderieren dürfen, hat mich Nicole sofort angerufen. Wir haben uns sehr gefreut», so Bahrampoori. Für Berchtold ist es ein doppeltes Comeback: Nach fast zwei Jahren Pause ist sie wieder in einer Samstagabend-Live-Show zu sehen.

Der «Prix Walo» wurde vor fünf Jahrzehnten von Walo Linder, Musiker, Orchesterleiter und ehemaliger Unterhaltungschef von Radio Beromünster, ins Leben gerufen. Jährlich im Rahmen einer Gala verliehen, gilt der Preis als höchste Auszeichnung im Schweizer Showbusiness. Die Auszeichnung ehrt herausragende Leistungen von Künstlerinnen und Künstlern der Schweizer Unterhaltungsindustrie, darunter Musik, Theater, Film und Comedy.