Popstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce sind verheiratet. Wie lief die Mega-Party ab?

«Just&t Married»: Das ist zur Taylor-Swift-Hochzeit bekannt

Das Ja-Wort: Taylor Swift und Travis Kelce haben am Freitag im New Yorker Madison Square Garden geheiratet, wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Sprecherin der Musikerin berichteten. Auf Videobildschirmen rund um den weltberühmten Madison Square Garden in Manhattan, wo die Feier stattfand, erschien die Aufschrift: «Just&t Married». Wochenlang war über die Hochzeitsfeier spekuliert worden.

Legende: Das Paar bei einem Football-Spiel in Kansas City im Januar. Ein Hochzeitsfoto lässt weiter auf sich warten. Keystone/ CHARLIE RIEDEL

Die Location: Gefeiert wurde im Madison Square Garden im Westen Manhattans. Die Arena mit runder Betonfassade thront über dem Verkehrsknotenpunkt Penn Station im Westen Manhattans und ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt. Als romantischer Ort für eine Hochzeit gilt der Betonklotz nicht, zur Wahrung von Sicherheit und Privatsphäre eignet sich die Location dagegen bestens. In der rund 20'000 Menschen fassenden Arena traten schon Stars wie Elvis Presley, die Rolling Stones und Frank Sinatra auf – und auch Swift selbst schon mehrfach.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Das Paar hat die Arena im Madison Square Garden als Hochzeitsort gewählt. Bildquelle: Keystone/CHARLES SYKES. 1 / 2 Legende: Das Paar hat die Arena im Madison Square Garden als Hochzeitsort gewählt. Keystone/CHARLES SYKES

Bild 2 von 2. Die Gegend war für die Feierlichkeiten weiträumig abgesperrt worden. Bildquelle: Keystone/RYAN MURPHY. 2 / 2 Legende: Die Gegend war für die Feierlichkeiten weiträumig abgesperrt worden. Keystone/RYAN MURPHY Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Zeremonie: Zu der Feier waren Medienberichten zufolge rund 1000 Gäste eingeladen. In der Mitteilung der Sprecherin der Musikerin, aus der zahlreiche US-Medien übereinstimmend zitierten, hiess es, Trauzeuge von Swift sei ihr Bruder Austin gewesen. Travis Kelce stand demnach sein Bruder Jason zur Seite. Durch die Zeremonie geführt habe der Schauspieler Adam Sandler.

Legende: Schauspieler Adam Sandler war Zeremonienmeister der Hochzeit. (Archivbild) Keystone/HANNES P ALBERT

Das Warten auf das Foto: Eingekleidet worden sei das Brautpaar vom Designer Jonathan Anderson vom Modelabel Dior, die Schuhe von Swift habe der Designer Christian Louboutin eigens angefertigt. Noch gibt es aber nach wie vor kein offizielles Bild des Brautpaares.

Die Gäste: Vor den Eingängen des Madison Square Garden waren für die ankommenden Limousinen der Gäste weisse Zelte aufgebaut worden, die teilweise auch noch extra mit schwarzen Vorhängen verhängt waren. Für die vielen Schaulustigen, Journalistinnen und Fotografen war es deswegen nur schwer möglich, einen Blick auf die Insassen der Autos zu bekommen. Trotzdem wurden einige Stars gesichtet – darunter Sängerin Jennifer Lopez und Sänger Ed Sheeran sowie die Schauspieler Hugh Grant, Jason Sudeikis und Ethan Hawke. Swift habe einmal scherzhaft gesagt, dass jeder, mit dem sie jemals gesprochen habe, zur Hochzeit eingeladen werde, schrieb die Nachrichtenagentur AP. Die Veranstaltung scheine dieses Versprechen einzulösen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Schauspieler Hugh Grant und Anna Elisabet Eberstein treffen im Madison Square Garden für die Hochzeit ein. Bildquelle: Reuters/Brendan McDermid. 1 / 5 Legende: Schauspieler Hugh Grant und Anna Elisabet Eberstein treffen im Madison Square Garden für die Hochzeit ein. Reuters/Brendan McDermid

Bild 2 von 5. Auch Schauspieler Jason Sudeikis («Ted Lasso») war mit von der Partie. Bildquelle: Keystone/LAURA BRETT. 2 / 5 Legende: Auch Schauspieler Jason Sudeikis («Ted Lasso») war mit von der Partie. Keystone/LAURA BRETT

Bild 3 von 5. Tom Hanks and Paul McCartney wurden beim Verlassen der Hochzeit gesichtet. Bildquelle: Reuters/Bing Guan. 3 / 5 Legende: Tom Hanks and Paul McCartney wurden beim Verlassen der Hochzeit gesichtet. Reuters/Bing Guan

Bild 4 von 5. Das Model Gigi Hadid und Schauspieler Bradley Cooper bei der Abreise von der Hochzeit. Bildquelle: Reuters/. 4 / 5 Legende: Das Model Gigi Hadid und Schauspieler Bradley Cooper bei der Abreise von der Hochzeit. Reuters/

Bild 5 von 5. Schauspieler Ethan Hawke and seine Frau Ryan Hawke waren ebenfalls eingeladen. Bildquelle: Reuters/Angelina Katsanis. 5 / 5 Legende: Schauspieler Ethan Hawke and seine Frau Ryan Hawke waren ebenfalls eingeladen. Reuters/Angelina Katsanis Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der Trubel drumherum: Die Metropole steckt mitten in einer Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad. Der Trubel und die Temperaturen hielten viele Swift-Fans – sogenannte Swifties – nicht davon ab, vor dem Madison Square Garden zu feiern. Einige waren dafür sogar aus Hongkong, London oder anderen Teilen der USA angereist. Auf Videobildschirmen rund um den weltberühmten Madison Square Garden erschien die Aufschrift: «Just&t Married» – auf Deutsch etwa «gerade geheiratet» – als Wortspiel mit den Anfangsbuchstaben der Vornamen der beiden 36-Jährigen.