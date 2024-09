Die Sängerin Anastacia verrät, was sie in die Region zieht und was sie über Schweizerdeutsch denkt.

Wer in Solothurn durch die Strassen schlendert, der könnte der US-Sängerin Anastacia über den Weg laufen. In einem Fotostudio im Industriegebiet der Gemeinde Langendorf lässt sich die Sängerin regelmässig ablichten.

Das Shooting alleine ist aber kein Grund für die Amerikanerin, nach Solothurn zu reisen: Hinter der Kamera knipst nämlich ihre Schweizer Freundin Nora Jeker die Pressefotos der Sängerin: «Ich habe sie als Besucherin meiner Konzerte kennengelernt. Sie war oft als Fotografin im Einsatz», sagt Anastacia. «Das ist etwa 10 oder 12 Jahre her. Und es hat sich dann einfach so entwickelt. Anfangs haben wir zusammengearbeitet, dann wurde eine Freundschaft daraus – und heute ist es beides. Es fühlt sich mittlerweile an wie Familie».

Sie ist schon ein Star, aber mein persönlicher.

Heute ist Nora Jeker nicht nur eine gute Freundin der Sängerin, sondern auch ihre persönliche Assistentin: «Sie ist mega normal. Aber sie ist für mich natürlich schon ein Star, aber mein persönlicher.»

Und so sind gemeinsame Shopping-Ausflüge in der Solothurner Altstadt keine Seltenheit. Anastacia selber gehe oft in Solothurn einkaufen. Allerdings schaue sie darauf, sich so zu kleiden, dass die Passantinnen und Passanten sie nicht erkennen.

Highlights ihrer Karriere Box aufklappen Box zuklappen Legende: Anastacia im Jahr 2002 an einer Preisverleihung. Keystone / Hermann J. Knippertz Anastacia gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen der 2000er.

Die US-Amerikanerin landet in ihrer Karriere in 19 Ländern Nr. 1-Hits.

Weltweit verkaufte die 55-Jährige bisher 30 Millionen Tonträger.

Beim Dreh mit SRF-Moderator Joel Grolimund bleibt die 55-Jährige nicht unerkannt. Meistens seien Passantinnen und Passanten aber zu zurückhaltend, um sie nach einem Foto zu fragen. Als die beiden entlang der Aare spazieren, kommt es aber immer wieder zu Fans, welche die Sängerin erkennen. Spätestens seit ihrem Hit «I'm Outta Love» ist die Musikerin auf der ganzen Welt bekannt.

Ich habe meine Karriere nie zu ernst genommen.

Dieser blieb aber nicht Anastacias einziger. Die US-Amerikanerin ist seit über 20 Jahren im Musikbusiness, Erfolge brachten ihr vor allem die Singles «Paid My Dues» und «One Day in Your Life». Am 22. September erscheint ihr achtes Studioalbum: «Our Songs».

Trotz des Erfolges schafft es die Musikerin, am Boden zu bleiben: «Ich denke, ich habe meine Karriere nie zu ernst genommen. Ich habe mich als bekannte Person nie als etwas Besseres gefühlt. Ich bin bis heute dankbar, dass ich meine Leidenschaft ausüben darf und die Leute mich sehen und hören wollen. Ich bin immer noch das damalige Mädchen aus Chicago.»

Trotzdem scheint im Leben von Anastacia nicht immer die Sonne. Zweimal erkrankt sie an Brustkrebs. Sie hat sich deshalb beidseitig Brustgewebe entfernen lassen: «Aktuell fühle ich mich sehr gut. Ausser – die Wechseljahre machen mir Sorgen, liebe Damen. Gar nicht gut, aber wir schaffen das. Ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, so wie ich damals auch über meine Krebserkrankung gesprochen habe.»

Zieht Anastacia bald nach Solothurn?

Auf diese Frage antwortet die Sängerin momentan noch mit einem «Nein»: «Ich weiss nicht, ob ich je nach Solothurn ziehen werde. Ich habe zum Glück noch meine Mutter, sie liebt Denver, wo wir aktuell wohnen. Ich habe auch eine Schwester dort und einen Bruder, der an einer kognitiven Gehirnstörung leidet. Er ist geistig 10 Jahre alt, aber bereits 53. Wir wollen sicher sein, dass auch er ein glückliches Leben hat.»