Tausende Musikfans haben sich für den Ticketkauf für die 49. Ausgabe des Paléo Festivals bereit gemacht.

Die 210'000 Tickets waren innerhalb von 19 Minuten ausverkauft. Der Rekord von 2025 mit 13 Minuten wurde damit aber nicht gebrochen.

Die virtuelle Warteschlange war lang, als um 12 Uhr der Ticketverkauf für das Paléo begann. Der erste ausverkaufte Abend war der Samstag mit Katy Perry und Vanessa Paradis auf dem Programm. Dafür waren die Tickets nach nur zwei Minuten weg, wie die Veranstalter mitteilten.

Legende: Das Paléo findet vom 21. bis zum 26. Juli in Nyon statt. Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Es folgten die Abende vom Donnerstag (Gorillaz, Theodora), Sonntag (Gims, Zaz), Dienstag (Twenty One Pilots, Asaf Avidan), Freitag (Orelsan, Julien Clerc) und Mittwoch (The Cure, Feu!Chatterton).

Dieser Blitzverkauf sei «ein schönes Zeugnis für die unglaubliche Treue des Publikums und seine Begeisterung für das Programm», schrieben die Organisatoren des grössten Open-Air-Festivals der Schweiz. Für diejenigen, die keine Tickets haben, wird am 1. April eine Ticketbörse eröffnet. Während des Festivals, das vom 21. bis zum 26. Juli stattfindet, werden ausserdem jeden Morgen auf der Festival-Website 1500 Tickets für den jeweiligen Abend in den Verkauf gehen.