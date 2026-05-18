Sport allein reicht nicht aus – mit Investments, Sponsorverträgen und Werbung sind diese Sportler stinkreich geworden.

Nach Federer und Co. gehört auch Beckham zu den Milliardären

Es reicht die männliche Form, wenn wir von Sportmilliardären sprechen. Der neueste unter ihnen ist laut der «Sunday Times Rich List» David Beckham. Mit ihm kommt zumindest etwas Weiblichkeit in die Liste. Zum Vermögen von umgerechnet 1.2 Milliarden Franken trägt nämlich auch seine Frau Victoria Beckham bei. Er selbst hat zwar in seiner aktiven Fussballkarriere schon viel Geld verdient. Zum Milliardär machen ihn aber gute Investitionen, Werbe- oder Markendeals.

Der exklusive Klub der Sport-Milliardäre

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Der Erste: Basketballstar Michael Jordan, heute 63, gilt als erster Milliardär der Sportgeschichte. Sein Vermögen stammt vor allem aus seinem Deal mit der Sportmarke Nike. «Forbes» schätzt Jordans Vermögen auf 4.3 Milliarden US-Dollar. Bildquelle: Getty Images / Bongarts. 1 / 5 Legende: Der Erste: Basketballstar Michael Jordan, heute 63, gilt als erster Milliardär der Sportgeschichte. Sein Vermögen stammt vor allem aus seinem Deal mit der Sportmarke Nike. «Forbes» schätzt Jordans Vermögen auf 4.3 Milliarden US-Dollar. Getty Images / Bongarts

Bild 2 von 5. Laut «Forbes» ist er eine Milliarde Dollar schwer: Roger Federer stieg 2019 mit 50 Millionen Franken als Investor und Markenbotschafter bei On ein. Es war sein wohl klügstes Investment. Aber auch der Zehn-Jahres-Vertrag mit der japanischen Kleidermarke Uniqlo soll ihm rund 240 Millionen Franken einbringen. Bildquelle: Getty Images / Kelly Defina. 2 / 5 Legende: Laut «Forbes» ist er eine Milliarde Dollar schwer: Roger Federer stieg 2019 mit 50 Millionen Franken als Investor und Markenbotschafter bei On ein. Es war sein wohl klügstes Investment. Aber auch der Zehn-Jahres-Vertrag mit der japanischen Kleidermarke Uniqlo soll ihm rund 240 Millionen Franken einbringen. Getty Images / Kelly Defina

Bild 3 von 5. David Beckham ist Miteigentümer des Fussballklubs Inter Miami. Durch die Verpflichtung von Lionel Messi hat der Wert seiner Beteiligung bis 2028 nochmals deutlich zugelegt. Victoria Beckham wiederum kann mit ihrem gleichnamigen Modelabel auf einen Umsatz von über 100 Millionen Pfund im vergangenen Jahr verweisen. Bildquelle: Getty Images / Samir Hussein. 3 / 5 Legende: David Beckham ist Miteigentümer des Fussballklubs Inter Miami. Durch die Verpflichtung von Lionel Messi hat der Wert seiner Beteiligung bis 2028 nochmals deutlich zugelegt. Victoria Beckham wiederum kann mit ihrem gleichnamigen Modelabel auf einen Umsatz von über 100 Millionen Pfund im vergangenen Jahr verweisen. Getty Images / Samir Hussein

Bild 4 von 5. Der 41-jährige Basketballprofi LeBron James ist einer der wenigen aktiven Sportler, die die Milliarde geknackt haben. Sein Vermögen von geschätzten 1.4 Milliarden Dollar basiert auf NBA-Gehältern, einem lebenslangen Nike-Vertrag sowie Investments in Medien, Sport und Entertainment. Bildquelle: Getty Images / Sean M. Haffey. 4 / 5 Legende: Der 41-jährige Basketballprofi LeBron James ist einer der wenigen aktiven Sportler, die die Milliarde geknackt haben. Sein Vermögen von geschätzten 1.4 Milliarden Dollar basiert auf NBA-Gehältern, einem lebenslangen Nike-Vertrag sowie Investments in Medien, Sport und Entertainment. Getty Images / Sean M. Haffey

Bild 5 von 5. Auch er hat gut lachen: Christiano Ronaldo war der erste Fussballer, der Milliardär wurde. Bildquelle: Getty Images / Carlos Rodrigues. 5 / 5 Legende: Auch er hat gut lachen: Christiano Ronaldo war der erste Fussballer, der Milliardär wurde. Getty Images / Carlos Rodrigues Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Je nach Schätzung zählen auch Boxer Floyd Mayweather, die Golflegenden Tiger Woods und Arnold Palmer oder Fussballstar Lionel Messi zur illustren Runde. Viele Schätzungen variieren.

Der Schweizer im Klub

Nach Millionen aus Tennis-Preisgeldern und Werbeverträgen, etwa mit Rolex oder Nike, wurde Roger Federer auch durch seine Beteiligung an der Schuh- und Kleidermarke On noch deutlich reicher.

Der Begriff «Sportmilliardär» greift wohl zu kurz. Der Sport bildet die Grundlage, entscheidend für derartigen finanziellen Reichtum sind aber dann Unternehmertum und kluge Beratung.