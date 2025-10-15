Die reichsten Sportler der Welt sind Milliardäre. Die meisten verdienen ihr Geld in den USA. Ein Gespräch zum Staunen.

275 Millionen Dollar verdient Cristiano Ronaldo derzeit pro Jahr. 31'000 pro Stunde, 9 pro Sekunde. Noch ohne Sponsoring-Einnahmen, versteht sich. Kürzlich trat er als erster Fussballer in den Kreis der Milliardäre ein, wie der Finanzinformationsdienst Bloomberg errechnet hat.

Dort trifft er auf ein illustres Grüppchen mit Leuten wie Roger Federer oder Tiger Woods. Diese haben es geschafft, um ihren Namen eine Marke aufzubauen. Diese sorgt für kontinuierliche Einnahmen auch weit nach Ende der Karriere. Bei Federer soll zum Beispiel laut Wirtschaftswoche der Anteil der Preisgelder am Vermögen «nur» 8 Prozent betragen.

