Am 15. September feiert Prinz Harry seinen 40. Geburtstag. Nun kommen Gerüchte über eine Rückkehr nach England auf.

Pünktlich zu Prinz Harrys 40. Geburtstag machen in der britischen Presse Gerüchte die Runde, dass der abtrünnige Adelige mit seinem Leben in Kalifornien unzufrieden sei und den Wunsch hege, sich in der alten Heimat zu rehabilitieren. Es wäre nicht das erste Mal, dass dem Prinzen dies gelingt.

Geboren, um Zweiter zu sein

Henry Charles Albert David, genannt Harry, wurde am 15. September 1984 in London geboren.

Legende: Prinz Harry (links) in den Armen von König Charles und Prinz William (rechts), getragen von Prinzessin Diana. Getty Images/Tim Graham/Archiv

Als jüngerer Sohn des heutigen Königs Charles III. und seiner ersten Frau Prinzessin Diana wurde ihm der Stempel der «ewigen Nummer zwei» hinter seinem Bruder Prinz William, dem Thronfolger, schon bei der Geburt aufgedrückt.

Legende: Prinz Harry auf den Armen seiner Mutter Prinzessin Diana während der «Trooping The Colour»-Parade in London. Getty Images / Tim Graham

Der frühe Tod seiner Mutter im Jahr 1997 prägte Harry zutiefst. Die Bilder des zwölfjährigen Jungen und seines zwei Jahre älteren Bruders, die bei der Beerdigung hinter dem Sarg ihrer Mutter und vor den Augen von bis zu 2.5 Milliarden TV-Zuschauenden durch die Strassen Londons gingen, bewegten die ganze Welt.

Legende: William und Harry laufen an der Trauerzeremonie nach Prinzessin Dianas Tod hinter ihrem Sarg durch die Strassen Londons. (v.l.n.r. Prinz Philip, Prinz William, Charles Spencer, Prinz Harry und König Charles) Getty Images / Tim Graham

Ebenfalls die ganze Welt beäugte in den folgenden Jahren Harrys jugendliche Eskapaden. Die Paparazzi warteten jeweils nur darauf, den torkelnden Prinzen beim Verlassen eines Nachtclubs abzulichten. Harry, ein Teenager, der aufgrund seiner Abstammung keiner sein durfte.

Legende: Als der 20-jährige Harry mit einem Hakenkreuz auf dem Arm bei einer Kostümparty auftauchte, ging das auch den liberalsten Beobachtern ein paar Schritte zu weit. Keystone / Adam Butler

Doch auch ein Prinz wird erwachsen. Nach zwei Afghanistan-Einsätzen für die britische Armee, ruft Harry 2014 die «Invictus Games» ins Leben, eine Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten.

In Umfragen zur Popularität der einzelnen Mitglieder der Königsfamilie stiess Harry in dieser Zeit sogar Queen Elizabeth II. vom Thron. Harry, der Liebling des britischen Volkes.

Die private Krönung des ewigen Zweiten

Im Sommer 2016 lernte Harry die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle kennen. Zwei Jahre später krönt das Paar sein Liebesglück mit der Hochzeit auf Schloss Windsor.

Prinz Harrys Liebschaften

1 / 4 Legende: Von 2004 bis 2011 war Prinz Harry mit Chelsy Davy aus Simbabwe liiert. Sie lernten sich während Davys Internatsaufenthalt in England kennen. Getty Images / Mark Cuthbert 2 / 4 Legende: 2012 bis 2014 war das britische Model Cressida Bonas die Frau an seiner Seite. Getty Images / Karwai Tang 3 / 4 Legende: Im November 2016 wurde Meghan Markle offiziell als Prinz Harrys Partnerin vorgestellt. Die US-amerikanische Schauspielerin wurde durch die Serie «Suits» bekannt. Getty Images / Chris Jackson 4 / 4 Legende: Das Paar heiratete am 06. März 2018 in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor. Getty Images / Jane Barlow

Doch Meghan hatte Schwierigkeiten, sich den Regeln des Königshauses anzupassen. Und das Paar geriet zunehmend in Konflikt mit den britischen Medien, nicht zuletzt da die afroamerikanische Herkunft Meghans und ihre Hollywood-Vergangenheit im Kontrast zum konservativen Königshaus standen.

Legende: Dieses Foto von Harry und Meghans Weihnachtskarte 2021 ist das einzige veröffentlichte Foto, auf dem das Paar mit den zwei gemeinsamen Kindern, Sohn Archie (links, geboren am 06. Mai 2019) und Tochter Lilibet (rechts, geboren am 04. Juni 2021) zu sehen ist. Alexi Lubomirski

Im Jahr 2020 dann der endgültige Bruch: Harry und Meghan gaben ihren Rückzug als aktive Mitglieder der Königsfamilie bekannt. In der Hoffnung nach Privatsphäre und Unabhängigkeit flüchtete das Paar nach Kalifornien.

Ich hatte Angst, dass das Gleiche mit Meghan passieren würde wie mit meiner Mutter

In einem Interview mit der US-Moderatorin Oprah Winfrey im März 2021 erhoben sie Rassismus-Vorwürfe gegen das Königshaus.

03:26 Video Meghan & Harry: Ein Interview mit Sprengkraft Aus Gesichter & Geschichten vom 08.03.2021. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 26 Sekunden.

Zudem fühlte sich Harry von seiner Vergangenheit eingeholt: «Ich sah, wie sich die Geschichte wiederholte, und ich hatte Angst, dass das Gleiche mit Meghan passieren würde wie mit meiner Mutter.»

Das Interview, wie auch die mehrteilige Netflix-Dokumentation «Harry & Meghan» oder Harrys Memoiren «Reserve», standen für Kritiker im Widerspruch zum Wunsch des Paares nach mehr Privatsphäre.

Kurz vor seinem runden Geburtstag durfte sich Prinz Harry kürzlich über ein verfrühtes Geschenk freuen. Nach der Drogen-Beichte in seiner Autobiografie 2023 sah er sich mit einem Rechtsstreit um die Gültigkeit seines US-Visums konfrontiert. Das Verfahren wurde Anfang September 2024 jedoch eingestellt.

Legende: Prinz Harry am 08. Mai 2024 in London. Getty Images / Max Mumby

Prinz Harrys Leben ist geprägt von Umbrüchen und Neuanfängen. Doch eines zieht sich durch: Harry bewegt die Welt. Ob als trauernder Sohn, royaler Rebell, geliebter Philanthrop oder als verlorener Prinz.