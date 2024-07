«Und so geht das Buch des Lebens ins nächste Kapitel.» So beginnt Dean Schneider seinen Instagram-Post, indem er die frohe Botschaft verkündet: Er und seine Frau Ely erwarten ihr erstes Kind. 2023 feierte das Paar ihre Hochzeit – mit dem Baby wird das Familienglück nun komplett. Eine freudige Nachricht – schliesslich musste das Paar erst kürzlich einen schweren Rückschlag verkraften.

Bereits im vergangenen Jahr war Ely schwanger, allerdings verlor sie das Kind. «Es war keine schöne Erfahrung, aber es hat uns und vor allem Ely viel stärker gemacht», schreibt Schneider weiter. Deshalb habe das Paar dieses Mal länger mit der Verkündung der frohen Botschaft gewartet.

Nun ist die Freude aber umso grösser: «Ich bin überglücklich, Papa eines Menschen zu werden, aber ich bin auch sehr gespannt, wie die tierische Familie auf dieses neue kleine Ding unter uns reagieren wird.»

Mit über elf Millionen Abonnentinnen und Abonnenten auf Instagram gehört Dean Schneider zu den erfolgreichsten Schweizer Influencer. Das Paar – und bald auch ihr Baby – leben auf der «Hakuna Mipaka»-Ranch in Südafrika. Der 31-Jährige kümmert sich um Wildtiere in der Not und gibt ihnen in seinem Wildtierreservat ein neues Zuhause. Zu seinen pelzigen Schützlingen gehören Löwen, Hyänen oder auch Kapuzineräffchen.