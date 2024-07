Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die grosse Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer wollen im Sommer verreisen.

Das klare Lieblingsland ist dabei Italien, wie eine Studie des Versicherers Generali zeigt.

Gemäss Umfrage planen 73 Prozent der Befragten aus der Schweiz in den Sommerferien zu verreisen. Mehr als ein Viertel zieht es dabei nach Italien. Hoch im Kurs sind zudem Frankreich (17 Prozent) und Spanien (16 Prozent). Auch Ferien im Inland (18 Prozent) sind beliebt.

Die Entscheidung «Berge» oder «Meer» fällt hierzulande im Sommer eindeutig zu Gunsten des Wassers aus: So würden sich 65 Prozent für Ferien am Meer entscheiden und nur 20 Prozent wollen in die Berge fahren.

Legende: Im Durchschnitt werden laut Umfrage pro Haushalt dieses Jahr rund 4000 Franken für Transport, Unterkunft, Mahlzeiten und Aktivitäten vor Ort budgetiert – dies sind 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Keystone/ALESSANDRO DI MEO

Das ausschlaggebende Argument für die Wahl der Feriendestination ist dabei das Wetter, wie die Studie zeigt. Rund 46 Prozent hätten dies als wichtigstes Kriterium angegeben. Ausserdem kehren rund 40 Prozent an einen Ort zurück, an dem sie schon einmal waren.

Für die jährlich erscheinende Studie «Holiday Barometer» wurden den Angaben zufolge in 21 Ländern jeweils 1000 Personen befragt. Durchgeführt wurde die Befragung durch das Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag der Generali-Tochter Europ Assitance.