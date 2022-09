Erholung und Training zugleich? Was auf den ersten Blick etwas utopisch klingt und schwer zu überprüfen ist, hat Daniel Erlacher an der Universität Bern erforscht. Seine Ergebnisse zeigen, dass ein Klartraumtraining die Leistung am Tag danach verbessern kann. Zudem geht Erlacher davon aus, dass motorische Bewegungsabläufe im Schlaf gefestigt werden.

Kommuniziert wird mit den Probanden während des Traumes über die Augen – auch wenn der Körper beim Schlafen gelähmt ist, sind die Augen in Bewegung. Falls eine Testperson die Augen im Traum bewegt, korrespondieren diese in der Realität zeitgleich mit. So können abgesprochene Signale ausgetauscht und erkannt werden, während eine Testperson sich in einem Klartraum befindet. Quelle: Universität Bern