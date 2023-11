Céline Dion hat sich erstmals seit langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Sie leidet am Stiff-Person-Syndrom.

Nach drei Jahren hat sich Sängerin Céline Dion erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. In Begleitung ihrer drei Söhne besuchte sie in ihrer Heimatstadt Las Vegas einen Eishockeymatch. Die 55-Jährige leidet seit einem Jahr an einer chronischen Autoimmunerkrankung namens Stiff-Person-Syndrom. Seither hatte sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Umso mehr überraschte die Kanadierin mit ihrem Auftritt bei einer Partie ihres Heimatvereins, der Montreal Canadiens, in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL. Das Spiel wurde in Las Vegas ausgetragen. Ein von dem Team auf X (ehemals Twitter) geteiltes Video zeigt Dion im Anschluss an den Match beim Besuch der Spielerkabine.

Ihre drei Söhne, der 22-jährige René-Charles und die Zwillinge Nelson und Eddy, 13, begleiteten Dion. Gemeinsam posierten sie in dem Clip aus der Kabine für Gruppenfotos und lernen Spieler des Teams kennen. Die kanadische Sportmoderatorin Chantal Machabée, 59, teilte auf ihrem Instagram-Profil ein Bild mit der Sängerin. «Das ganze Team hat sich sehr gefreut, dich und deine Familie kennenzulernen», kommentierte die Journalistin ihren Post.

Dion selbst schrieb auf ihrem Account: «Meine Jungs und ich hatten so viel Spass beim Besuch der Montreal Canadiens. Sie haben so gut gespielt, was für ein Spiel! Danke, dass ihr euch nach dem Spiel mit uns getroffen habt, Jungs! Das war ein unvergessliches Erlebnis für uns alle. Habt eine tolle Saison!»

Die Leidensgeschichte der 55-Jährigen ist kein Geheimnis. Im Dezember 2022 hatte die «My Heart Will Go On»-Sängerin selbst in einem auf Instagram geteilten Video bekannt gegeben, dass bei ihr das «Stiff-Person-Syndrom» diagnostiziert worden sei. In Stresssituationen kann die Erkrankung zu Muskelverkrampfungen führen. Auftritte sind für die 55-Jährige derzeit unmöglich. Seitdem hat Dion ihre Musikkarriere unterbrochen, ist weitestgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden und soll sich in ihre Villa in Las Vegas zurückgezogen haben.

Was ist das Stiff-Person-Syndrom? Box aufklappen Box zuklappen Seit Céline Dion ihre Erkrankung am Stiff-Person-Syndrom öffentlich gemacht hat, ist die unheilbare Krankheit vermehrt in den öffentlichen Fokus gerückt. Beim Stiff-Person-Syndrom (SPS) handelt es sich um eine sehr seltene neurologische Erkrankung, in Deutschland gibt es etwa eine Neuerkrankung pro 1 Million Einwohner und Einwohnerinnen. Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer. Die Krankheit zeigt sich durch eine erhöhte Spannung der Muskulatur mit Verhärtungen und Steifigkeitsgefühlen. Oft führt SPS zu Muskelkrämpfen im Rücken und Rumpfbereich, wie das bei Céline Dion der Fall ist. Es kann aber alle Muskeln im Körper betreffen. SPS führt zu einer zunehmenden Unbeweglichkeit und Problemen beim Gehen. Die Krämpfe können durch äussere Reize wie Berührungen, Schreck oder Geräusche ausgelöst werden. Stress oder Medikamente können die Symptome verstärken. Personen mit Diabetes oder bestimmten Krebsarten sind häufiger betroffen. SPS kann zwar nicht geheilt, aber mit verschiedenen Massnahmen therapiert werden. Etwa durch Physiotherapie, mit muskelentspannenden Medikamenten oder mittels Immuntherapie.

Dions Schwester Claudette hatte erst im September 2023 erklärt, dass die Sängerin alles tue, um wieder gesund zu werden. Sie sei zwar «eine starke Frau», doch leider könne die Familie auch «keine Medikamente finden, die wirken», so die 74-Jährige. Céline Dion arbeite jedoch mit «den besten Forschern auf diesem Gebiet» zusammen.