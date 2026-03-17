«Nicht ganz geplant»: Justin Theroux wird mit 54 erstmals Vater

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Hollywood-Star Justin Theroux und Schauspielerin Nicole Brydon Bloom erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Die Schwangerschaft sei «nicht ganz geplant» gewesen, sagte Bloom in der US-Fernsehsendung «Today».

Das Paar heiratete im März 2025 – der Nachwuchs kommt rund ein Jahr nach der Hochzeit.

Erste Hinweise auf die Schwangerschaft wurden bereits im Dezember letzten Jahres diskutiert. Nach einem Auftritt des Ehepaars bei der Premiere von «Fallout», spekulierten Medien über mögliche Anzeichen für baldigen Nachwuchs.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom an der Premiere der Serie «Fallout» in Los Angeles im Dezember 2025. Bildquelle: Getty Images/Kayla Oaddams. 1 / 2 Legende: Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom an der Premiere der Serie «Fallout» in Los Angeles im Dezember 2025. Getty Images/Kayla Oaddams

Bild 2 von 2. Theroux, geboren 1971 in Washington, D.C., arbeitet neben der Schauspielerei auch als Drehbuchautor und Regisseur. Bildquelle: Getty Images/Joseph Okpako. 2 / 2 Legende: Theroux, geboren 1971 in Washington, D.C., arbeitet neben der Schauspielerei auch als Drehbuchautor und Regisseur. Getty Images/Joseph Okpako Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Theroux zählt seit Jahren zu den bekannten Gesichtern in Hollywood. Im Kino trat er unter anderem in Filmen wie «Mulholland Drive», «Miami Vice» oder «3 Engel für Charlie» auf. Ein breites Publikum erreichte er zudem jüngst mit seinem Auftritt in der Serie «Fallout».

Der US-Schauspieler war zuvor mit Branchenkollegin Jennifer Aniston verheiratet. Die beiden gaben 2018 ihre Trennung bekannt. Für den US-Schauspieler ist die aktuelle Ehe seine zweite.