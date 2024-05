An der Met-Gala haben zahlreiche Stars den Frühling in New York auch modisch zum Erwachen gebracht. Das sind die besten – und spektakulärsten – Outfits des Abends.

Im New Yorker Metropolitan Museum of Art tummeln sich in der Nacht auf Dienstag Elfen, Hexen, Blumen und Co. Die US-Prominenz hat auch dieses Jahr keinen Aufwand gescheut, um den diesjährigen Met-Gala-Dresscode «Garden of Time» bestmöglich umzusetzen.

Legende: Ganz schön transparent Die 32-jährige Schauspielerin Emily Ratajkowski setzt auf Transparenz. Die Robe ist Vintage-Versace aus dem Jahr 2001. Getty Images / Gottham

Legende: Ton in Ton Kris Jenner und ihr Partner Schauspieler Corey Camble erscheinen in blütenreinem Weiss auf dem Roten Teppich, entworfen von Óscar de la Renta. Getty Images / Gottham

Legende: Ein Hauch von Nichts Nein, Rita Ora ist nicht nackt zur Met-Gala erschienen. Die Marni-Kreation, in der die 33-jährige Sängerin steckt, ist einfach aus sehr sehr dünnem Stoff gefertigt. Verantwortlich dafür ist der Stylist Tom Eerebout. Getty Images / Gottham

Legende: Er hat Blumen mitgebracht Co-Gastgeber Bad Bunny greift zu einem Look von John Galliano für Maison Margiela, um dem diesjährigen Dresscode »Garden of Time« zu entsprechen. Als Accessoire hält der Sänger einen Blumenstrauss aus Stoff. Getty Images / Bauzen

Legende: Silbern von Kopf bis Fuss Einen besonders glanzvollen Auftritt legt Amanda Seyfried mit silbernen Haaren in Prada hin. Getty Images / Taylor Hill

Legende: Mit ausgefahrenen Krallen Der Rapper Lil Nas X ist bekannt für extravagante Red-Carpet-Auftritte und auch in diesem Jahr enttäuscht er nicht. Getty Images / Talor Hill

Legende: Broschen sind sein Ding Der 34-jährige Leon Bridges weiss, wie der grosse Auftritt gelingt. Der Soul-Sänger pimpt sein Outfit (Willy Chavarria) gekonnt mit floralen Broschen. Getty Images / Taylor Hill

Legende: Überraschend farbenfroh Rapperin Nicki Minaj nimmt den Dresscode »Garden of Time« wörtlich und zeigt sich in einem knallgelben Minikleid von Marni mit bunten 3D-Blumenapplikationen. Getti Images / Mat Crossick

Legende: Blütentraum Die 28-jährige Schauspielerin Dove Cameron bezaubert im Blüten-Look von Diesel. Getty Images / Gotham

Legende: Der Hut sitzt Sarah Jessica Parkers cremefarbenes Glitzer-Kleid ist von Richard Quinn. Die schmucke Kopfbedeckung hat auch in diesem Jahr Hutdesigner Philip Treacy entworfen. Getty Images / Gotham

Zwei dramatische Looks an einem Abend

Was wäre die Met-Gala ohne Outfit-Wechsel? Unter anderem hat die 27-jährige Schauspielerin Zendaya mit zwei Roben begeistert.

1 / 2 Legende: Look 1 Zendaya in Maison Margiela Artisanal by John Galliano. Getty Images / Bauzen 2 / 2 Legende: Look 2 Zendaya in einer noch nie getragene Vintage-Couture-Robe von Givenchy. Getty Images / Bauzen

Welcher Look gefällt Ihnen besser? Ganz klar Look Nummer 1 Ganz klar Look Nummer 1 % Look Nummer 2 ist mein Favorit Look Nummer 2 ist mein Favorit % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Manche Stars waren bei der Outfitwahl etwas übermütig. «Wer hat denn da so viele Stufen hingestellt», hat sich Sängerin Lizzo vermutlich gefragt. Die 36-Jährige liebt es, mit Silhouetten zu spielen. Die Kreation von Victor Weinsanto lässt aber nicht viel Bewegungsfreiheit übrig.

Das Balmain-Team griff das Wort «Zeit» aus dem Dresscode des Abends («The Garden of Time») auf und schneiderte die 22-jährige Sängerin Tyla für ihre erste Met-Gala ein Kleid aus Sand – ganz im Sinne einer Sanduhr. Und ja, so eine Sandskulptur sieht spektakulär aus, kann aber nicht gut Treppensteigen.