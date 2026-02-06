Ein traditionsreiches Sakurafest in der Nähe des Mount Fuji in Japan wurde abgesagt. Der Grund: Touristen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

In Japan fällt das beliebte Kirschblütenfest im Arakurayama-Sengen-Park in der Stadt Fujiyoshida, unweit des ikonischen Mount Fuji, dieses Jahr aus. Grund dafür sind nicht nur die Menschenmassen selbst, sondern vor allem das rüpelhafte Verhalten vieler Besucherinnen und Besucher, das in der lokalen Bevölkerung zunehmend auf Widerstand stösst.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Für diesen Anblick reisen viele Touristinnen und Touristen nach Japan. Bildquelle: Instagram / lifewithelliott. 1 / 6 Legende: Für diesen Anblick reisen viele Touristinnen und Touristen nach Japan. Instagram / lifewithelliott

Bild 2 von 6. Die Hauptblütezeit der Kirschblüten ist meistens Ende März. Bildquelle: Instagram / japanko_official. 2 / 6 Legende: Die Hauptblütezeit der Kirschblüten ist meistens Ende März. Instagram / japanko_official

Bild 3 von 6. Jährlich zieht das beliebte Fotosujet rund 200'000 Besucherinnen und Besucher an. Bildquelle: Instagram / fannis.travel.memories. 3 / 6 Legende: Jährlich zieht das beliebte Fotosujet rund 200'000 Besucherinnen und Besucher an. Instagram / fannis.travel.memories

Bild 4 von 6. «Um die Würde und das Lebensumfeld unserer Bürger zu schützen, haben wir beschlossen, den Vorhang für das zehnjährige Festival zu schliessen», so Bürgermeister Shigeru Horiuchi. Bildquelle: Instagram / fannis.travel.memories. 4 / 6 Legende: «Um die Würde und das Lebensumfeld unserer Bürger zu schützen, haben wir beschlossen, den Vorhang für das zehnjährige Festival zu schliessen», so Bürgermeister Shigeru Horiuchi. Instagram / fannis.travel.memories

Bild 5 von 6. Das japanische Kirschblütenfest wird auch «Hanami» genannt, was auf deutsch «Blüten betrachten» bedeutet. Bildquelle: Instagram / fannis.travel.memories. 5 / 6 Legende: Das japanische Kirschblütenfest wird auch «Hanami» genannt, was auf deutsch «Blüten betrachten» bedeutet. Instagram / fannis.travel.memories

Bild 6 von 6. Das Fest soll die Wertschätzung der Natur und die Vergänglichkeit des Lebens symbolisieren. Bildquelle: Instagram / ryufill_foto. 6 / 6 Legende: Das Fest soll die Wertschätzung der Natur und die Vergänglichkeit des Lebens symbolisieren. Instagram / ryufill_foto Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

In den vergangenen Jahren sind während der Blütezeit täglich mehr als 10'000 Menschen in den Park geströmt, was die Infrastruktur der kleinen Stadt an ihre Grenzen brachte. Staus, Müllberge, Unachtsamkeit in Wohngebieten und sogar Beschwerden über Menschen, die ohne Erlaubnis Wohnhäuser betraten oder sanitäre Anlagen missachteten, wurden öffentlich thematisiert.

Legende: Das Festival in der Stadt Fujiyoshida wird jetzt nach zehn Jahren beendet. Getty Images / Prasit Chansareekorn

Die Stadt Fujiyoshida betont, dass trotz der Absage des offiziellen Festprogramms auch in diesem Frühjahr viele Besuchende erwartet werden. Der Park selbst bleibt geöffnet und lokale Behörden planen zusätzliche Sicherheitsmassnahmen, temporäre Parkflächen und mehr sanitäre Anlagen, um den Ansturm zumindest teilweise zu kanalisieren.