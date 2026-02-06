 Zum Inhalt springen

Staus und Müllberge Rüpelhafte Touristen: Kein Kirschblütenfest am Mount Fuji

Ein traditionsreiches Sakurafest in der Nähe des Mount Fuji in Japan wurde abgesagt. Der Grund: Touristen.

06.02.2026, 12:10

In Japan fällt das beliebte Kirschblütenfest im Arakurayama-Sengen-Park in der Stadt Fujiyoshida, unweit des ikonischen Mount Fuji, dieses Jahr aus. Grund dafür sind nicht nur die Menschenmassen selbst, sondern vor allem das rüpelhafte Verhalten vieler Besucherinnen und Besucher, das in der lokalen Bevölkerung zunehmend auf Widerstand stösst.

  • Bild 1 von 6. Für diesen Anblick reisen viele Touristinnen und Touristen nach Japan. Bildquelle: Instagram / lifewithelliott.
    Berg mit Schnee ist umrahmt von rosafarbenen Blüten.
  • Bild 2 von 6. Die Hauptblütezeit der Kirschblüten ist meistens Ende März. Bildquelle: Instagram / japanko_official.
    Eine Strasse führt durch einen Wald mit rosafarbenen Blüten.
  • Bild 3 von 6. Jährlich zieht das beliebte Fotosujet rund 200'000 Besucherinnen und Besucher an. Bildquelle: Instagram / fannis.travel.memories.
    Frau mit rosafarbenen Kleid steht neben einem Baum mit rosafarbenen Blüten.
  • Bild 4 von 6. «Um die Würde und das Lebensumfeld unserer Bürger zu schützen, haben wir beschlossen, den Vorhang für das zehnjährige Festival zu schliessen», so Bürgermeister Shigeru Horiuchi. Bildquelle: Instagram / fannis.travel.memories.
    Vor einem traditionellen Gebäude hat es einen Baum mit rosafarbenen Blüten.
  • Bild 5 von 6. Das japanische Kirschblütenfest wird auch «Hanami» genannt, was auf deutsch «Blüten betrachten» bedeutet. Bildquelle: Instagram / fannis.travel.memories.
    Hohe Gebäude ist umrahmt von rosafarbenen Blüten.
  • Bild 6 von 6. Das Fest soll die Wertschätzung der Natur und die Vergänglichkeit des Lebens symbolisieren. Bildquelle: Instagram / ryufill_foto.
    Ein Fluss ist umringt von Bäumen mit rosafarbenen Blüten.
In den vergangenen Jahren sind während der Blütezeit täglich mehr als 10'000 Menschen in den Park geströmt, was die Infrastruktur der kleinen Stadt an ihre Grenzen brachte. Staus, Müllberge, Unachtsamkeit in Wohngebieten und sogar Beschwerden über Menschen, die ohne Erlaubnis Wohnhäuser betraten oder sanitäre Anlagen missachteten, wurden öffentlich thematisiert.

Ein Berg mit Schnee hinter einem See und rosafarbenen Blüten.
Legende: Das Festival in der Stadt Fujiyoshida wird jetzt nach zehn Jahren beendet. Getty Images / Prasit Chansareekorn

Die Stadt Fujiyoshida betont, dass trotz der Absage des offiziellen Festprogramms auch in diesem Frühjahr viele Besuchende erwartet werden. Der Park selbst bleibt geöffnet und lokale Behörden planen zusätzliche Sicherheitsmassnahmen, temporäre Parkflächen und mehr sanitäre Anlagen, um den Ansturm zumindest teilweise zu kanalisieren.

