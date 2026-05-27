Eine inzwischen nicht mehr auffindbare Facebook-Seite mit dem Namen «R.I.P. Bary Gibb» behauptete fälschlicherweise, Bee-Gees-Sänger Barry Gibb sei gestorben.

Fast eine Million Nutzerinnen und Nutzer reagierten auf der Plattform auf die Meldung und teilten sie online, wie TMZ berichtet.

Angehörige des «Stayin' Alive»-Sängers stellten später klar, der 79-Jährige sei wohlauf und erfreue sich zuhause in Florida guter Gesundheit.

Barry Gibb ist das letzte noch lebende Mitglied der Bee Gees. Gemeinsam mit seinen Brüdern Maurice und Robin gelang ihm ab den 1950er-Jahren eine erfolgreiche Weltkarriere.

Legende: Barry Gibb schrieb zahlreiche Bee-Gees-Hits gemeinsam mit seinen Brüdern Robin und Maurice. Die Gruppe verkaufte weltweit mehr als 200 Millionen Tonträger. Keystone/Dave J Hogan

Mit Songs wie «Stayin’ Alive», «Night Fever» oder «How Deep Is Your Love» wurden die Bee Gees in den 70er-Jahren international bekannt.

Diese Stars wurden fälschlicherweise für tot erklärt

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Ein britischer Radiosender erklärte erst Ende Mai 2026 König Charles III. irrtümlich für tot – dabei war der Monarch quicklebendig in Nordirland unterwegs. Bildquelle: Keystone/Dominic Lipinski. 1 / 6 Legende: Ein britischer Radiosender erklärte erst Ende Mai 2026 König Charles III. irrtümlich für tot – dabei war der Monarch quicklebendig in Nordirland unterwegs. Keystone/Dominic Lipinski

Bild 2 von 6. Anfang Mai 2026 passierte in der Schweiz ein ähnlicher Fauxpas bei der Verleihung des Prix Walo. Während der traditionellen Gedenksequenz für verstorbene Preisträger wurde das Bild der Schauspielerin Margrit Läubli eingeblendet. Ihr Sohn, der Kabarettist Lorenz Keiser, stellte auf Instagram klar: «Meine Mama lebt und ist glücklich». Bildquelle: Keystone/Gaetan Bally. 2 / 6 Legende: Anfang Mai 2026 passierte in der Schweiz ein ähnlicher Fauxpas bei der Verleihung des Prix Walo. Während der traditionellen Gedenksequenz für verstorbene Preisträger wurde das Bild der Schauspielerin Margrit Läubli eingeblendet. Ihr Sohn, der Kabarettist Lorenz Keiser, stellte auf Instagram klar: «Meine Mama lebt und ist glücklich». Keystone/Gaetan Bally

Bild 3 von 6. Im Juli 2025 machten grossflächige Falschmeldungen auf Social-Media-Plattformen die Runde, wonach Action-Star Jason Statham bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen sei. Bildquelle: Keystone/Scott A. Garitt. 3 / 6 Legende: Im Juli 2025 machten grossflächige Falschmeldungen auf Social-Media-Plattformen die Runde, wonach Action-Star Jason Statham bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen sei. Keystone/Scott A. Garitt

Bild 4 von 6. Im November 2016 sorgte eine kuriose Nachricht für Aufsehen: Meldungen, dass Beyoncé angeblich verstorben sei, verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Offenbar hatten Hacker die Falschnachricht verbreitet. Bildquelle: Keystone/Chris Pizzello. 4 / 6 Legende: Im November 2016 sorgte eine kuriose Nachricht für Aufsehen: Meldungen, dass Beyoncé angeblich verstorben sei, verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Offenbar hatten Hacker die Falschnachricht verbreitet. Keystone/Chris Pizzello

Bild 5 von 6. Auch US-Schauspieler Tom Cruise blieb nicht verschont: Im Jahr 2010 wurde er für tot erklärt. Sofort, nachdem die Gerüchte aufgekommen waren, meldete sich Cruise persönlich zu Wort: «Ich lebe noch.». Bildquelle: Keystone/Scott A. Garitt. 5 / 6 Legende: Auch US-Schauspieler Tom Cruise blieb nicht verschont: Im Jahr 2010 wurde er für tot erklärt. Sofort, nachdem die Gerüchte aufgekommen waren, meldete sich Cruise persönlich zu Wort: «Ich lebe noch.» Keystone/Scott A. Garitt

Bild 6 von 6. Der Hollywood-Schauspieler Morgan Freeman ist ein Daueropfer im Netz. Er wurde bereits mehrfach auf Social Media für tot erklärt. Mittlerweile nimmt der Schauspieler diese Gerüchte mit Humor. Bei einer dieser Meldungen erklärte Freeman, dass er nicht tot, sondern lediglich sehr beschäftigt sei. Bildquelle: Keystone/Chris Pizzello. 6 / 6 Legende: Der Hollywood-Schauspieler Morgan Freeman ist ein Daueropfer im Netz. Er wurde bereits mehrfach auf Social Media für tot erklärt. Mittlerweile nimmt der Schauspieler diese Gerüchte mit Humor. Bei einer dieser Meldungen erklärte Freeman, dass er nicht tot, sondern lediglich sehr beschäftigt sei. Keystone/Chris Pizzello Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Solche Promi-Hoaxes tauchen regelmässig im Netz auf. Oft setzen die publizierenden Social-Media-Seiten auf bekannte Namen und reisserische Überschriften, um möglichst viele Klicks zu erzeugen.