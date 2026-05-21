- Ein britischer Radiosender hat König Charles versehentlich für tot erklärt.
- Ein Computerfehler habe dafür gesorgt, dass das Prozedere für den Todesfall des Monarchen aktiviert worden sei, erklärte Radio Carolines Sendechef Peter Moore.
- «Wir bitten Seine Majestät den König sowie unsere Hörer um Entschuldigung für alle verursachten Unannehmlichkeiten», so Moore.
Zu dem Prozedere, welches Radiostationen in Grossbritannien für den Todesfall des Staatsoberhaupts bereithalten, gehörten demnach neben der Ansage, dass der König verstorben sei, eine Funkstille zur Andacht. Die Sendepause habe die Radiomitarbeiter alarmiert, dass im Programm etwas schieflaufe, hiess es weiter. Zur Zeit seiner fälschlichen Todeserklärung hielt sich der britische König sichtbar lebendig in Nordirland auf, wo er mit seiner Frau Camilla der Darbietung einer Folkloregruppe beiwohnte und später auch noch irischen Whiskey in Belfast probierte.
Von Morgan Freeman über Beyoncé bis Margrit Läubli: Immer wieder werden Prominente online für tot erklärt, obwohl sie es nicht sind.
Diese Stars wurden fälschlicherweise für tot erklärt
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Bild 1 von 5. Anfang Mai 2026 passierte in der Schweiz ein ähnlicher Fauxpas bei der Verleihung des Prix Walo. Während der traditionellen Gedenksequenz für verstorbene Preisträger wurde das Bild der Schauspielerin Margrit Läubli eingeblendet. Ihr Sohn, der Kabarettist Lorenz Keiser, stellte auf Instagram klar: «Meine Mama lebt und ist glücklich». Bildquelle: Keystone/Gaetan Bally.
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Bild 2 von 5. Im Juli 2025 machten grossflächige Falschmeldungen auf Social-Media-Plattformen die Runde, wonach Action-Star Jason Statham bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen sei. Bildquelle: Keystone/Scott A Garitt.
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Bild 3 von 5. Im November 2016 sorgte eine kuriose Nachricht für Aufsehen: Meldungen, dass Beyoncé angeblich verstorben sei, verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Offenbar hatten Hacker die Falschnachricht verbreitet. Bildquelle: Keystone/Chris Pizzello.
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Bild 4 von 5. Auch US-Schauspieler Tom Cruise blieb nicht verschont: Im Jahr 2010 wurde er für tot erklärt. Sofort, nachdem die Gerüchte aufgekommen waren, meldete sich Cruise persönlich zu Wort: «Ich lebe noch.». Bildquelle: Keystone/Scott A Garfitt.
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Bild 5 von 5. Der Hollywood-Schauspieler Morgan Freeman ist ein Daueropfer im Netz. Er wurde bereits mehrfach auf Social Media für tot erklärt. Mittlerweile nimmt der Schauspieler diese Gerüchte mit Humor. Bei einer dieser Meldungen erklärte Freeman, dass er nicht tot, sondern lediglich sehr beschäftigt sei. Bildquelle: Keystone/Chris Pizzello.