Ein britischer Radiosender hat König Charles versehentlich für tot erklärt.

Ein Computerfehler habe dafür gesorgt, dass das Prozedere für den Todesfall des Monarchen aktiviert worden sei, erklärte Radio Carolines Sendechef Peter Moore.

«Wir bitten Seine Majestät den König sowie unsere Hörer um Entschuldigung für alle verursachten Unannehmlichkeiten», so Moore.

Zu dem Prozedere, welches Radiostationen in Grossbritannien für den Todesfall des Staatsoberhaupts bereithalten, gehörten demnach neben der Ansage, dass der König verstorben sei, eine Funkstille zur Andacht. Die Sendepause habe die Radiomitarbeiter alarmiert, dass im Programm etwas schieflaufe, hiess es weiter. Zur Zeit seiner fälschlichen Todeserklärung hielt sich der britische König sichtbar lebendig in Nordirland auf, wo er mit seiner Frau Camilla der Darbietung einer Folkloregruppe beiwohnte und später auch noch irischen Whiskey in Belfast probierte.

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