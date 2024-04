Der erste Einsatz kommt unverhofft. Plötzlich gibt es so viele Aufträge, da muss Anja Guggenbichler plötzlich das warme, gemütliche Büro verlassen und mit auf einen Einsatz als Tatortreinigerin.

Eigentlich in der Administration für den eigenen Familienbetrieb zuständig, nehmen ihre beiden Brüder sie mit, weil zu wenig Personal vorhanden ist. «Beim ersten Mal war ich einfach Handlangerin», erzählt Anja Guggenbichler in «SRF Impact».

01:56 Video Anja Guggenbichler: «Der Tod wird verheimlicht.» Aus Impact vom 03.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 56 Sekunden.

Das heisst konkret: «Abfallsack halten und zuschauen, wie meine Brüder reihenweise Reinigungstücher voller Körperflüssigkeiten hineinwarfen.» Schnell wird es Anja zu viel und sie muss raus an die frische Luft. «Ich dachte, ich muss mich erbrechen.» Den Geruch des Todes vergesse man nie. «Er riecht leicht süsslich», beschreibt ihn Anja.

Manchmal weine ich zusammen mit den Angehörigen.

Und doch macht sie weiter. Zurückkehren ins Büro ist für sie unvorstellbar. Als Desinfektorin und Tatortreinigerin räumt und reinigt sie Wohnungen von Messies, Verwahrlosten sowie von Menschen, die Tiere gehortet haben. Aber auch Orte, an denen Menschen starben – aus den unterschiedlichsten Gründen.

Den Geruch des Todes nimmt sie heute ganz entspannt wahr: «Wie ein neues Parfüm atmete ich ihn immer wieder tief ein, so habe ich mich irgendwann daran gewöhnt.» Während es für viele kaum vorstellbar ist, als Tatortreinigerin zu arbeiten, entdeckte Anja ihre Passion.

Vor allem die körperliche Arbeit gefällt ihr, auch der soziale Aspekt – etwas für Menschen tun zu können, die gerade jemanden verloren haben, erfüllt sie mit Freude. Immer mal wieder kommt es vor, dass Angehörige vor Ort sind und das Bedürfnis zu reden haben. Eine Aufgabe, die Anja liegt und wichtig ist bei ihrer Arbeit: «Ich habe auch schon mit ihnen zusammen geweint. Wir sind ja auch nur Menschen.»

So läuft eine Tatortreinigung ab

1 / 6 Legende: Tatortreinigerin Anja schaut sich die Wohnung erst einmal an, bevor es ans Reinigen geht. So kann sie den Aufwand einschätzen und beurteilen, welches Equipment sie benötigt. SRF 2 / 6 Legende: Eine Schutzausrüstung ist das A und O. Mindestens drei Handschuhe trägt Anja jeweils bei einem Einsatz übereinander. Dies, um auch bei einem allfälligen Loch im Handschuh oder beim Ausziehen sich keine Bakterien oder Sporen einzufangen. SRF 3 / 6 Legende: Anja reinigt die Wohnungen nicht nur, sondern desinfiziert sie mit Spezialmitteln. SRF 4 / 6 Legende: Anjas Job ist harte körperliche Arbeit. Wie beispielsweise hier, wo ein Teil des Holzbodens herausgerissen werden muss. Die verstorbene Person hatte mehrere Wochen dort gelegen. SRF 5 / 6 Legende: Putzen bedeutet in Anjas Job auch, sämtliche möglichen Herde für Bakterien und Sporen zu beseitigen. Das heisst: Auch die Küche muss aufgeräumt und Lebensmittel müssen entsorgt werden. SRF 6 / 6 Legende: Der Tod kommt manchmal sehr unerwartet. Dementsprechend muss die Tatortreinigerin auch manchmal noch das Geschirr abwaschen. SRF

Als spezialisierte Reinigungskraft rückt Anja in den Härtefällen aus. «Wir putzen dann, wenn es sonst niemand machen will.» So gehört es zu Anjas Alltag, dass sie auf Wohnungen trifft, in denen ihr erst einmal Fliegen oder Maden entgegenkommen. Das geschieht, wenn eine Person zu Hause stirbt und die Leiche nicht sofort entdeckt wird. Auch Körperflüssigkeiten, Hautfetzen, sogar Knochen, falls von der Bestattung nicht alles mitgenommen, trifft sie manchmal an.

Um keine Bakterien oder Sporen einzuatmen, betreten Anja und ihr Team mit einem Ganzkörperanzug, Schuhüberzügen und einer Atemschutzmaske die zu reinigenden Räume. Auch mindestens drei Handschuhe und Spezialmittel zur Desinfektion gehören dazu.

Zeitungen lese ich kaum noch – aus Angst, von einem Todesfall zu lesen, den ich selbst gereinigt habe.

Was viele schockiert, lässt auch Anja nicht kalt. «Natürlich beschäftigen mich manchmal gewisse Bilder, die ich beim Putzen antreffe. Aber wir sprechen in der Familie sehr oft und offen darüber, um verarbeiten zu können.» Anja will aber nie wissen, was an einem Ort mit Leichenfund passiert ist, damit ihr ihre Arbeit nicht zu nahe geht. «Ich lese kaum noch Zeitung und wenn, dann nur die positiven Geschichten. Aus Angst, von einem Todesfall zu lesen, den ich selbst gereinigt habe.» Das sei früher vorgekommen, und das habe sie stark belastet.

Ein gesunder Umgang mit dem Tod sei ihr aber wichtig. Ihr komme es manchmal vor, als wollten manche den Tod fast verheimlichen: «Viele wollen nicht einmal, dass wir mit beschriftetem Auto vorfahren, damit ja niemand etwas mitkriegt. Dabei gehört doch der Tod zum Leben dazu.»