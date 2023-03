Aufwendige Kampfszenen, wilde Verfolgungsjagden, ungewöhnliche Settings: Die «John Wick»-Filmreihe lässt die Herzen der Actionfilm-Liebhaber höher schlagen. Seit dem 22. März läuft der neueste Film «John Wick Kapitel 4» in den Kinos. Die Hauptrolle spielt der kanadische Schauspieler Keanu Reeves. Der 58-Jährige wurde nicht nur mit Geld entlohnt, ihm wurde eine ganz ungewöhnliche Ehre zuteil: Ein neu entdecktes Bakterium trägt jetzt seinen Namen.

So tödlich wie Keanu Reeves in seiner Rolle John Wick ist auch das pilztötende Bakterium «Keanumycins». Was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf die Idee brachte, den neu entdeckten Wirkstoff nach dem Schauspieler zu benennen. Doch Reeves ist nicht der erste Namenspate. Auch weitere Stars sind in der Tier- und Pflanzenwelt verewigt.

Ein Gaga-Farn, der Mut machen soll

So beispielsweise Lady Gaga. Die Sängerin trug bei den Grammys 2010 ein blau-glitzerndes Outfit, das aufgrund seiner Form und Farbe einem neu entdeckten Farn gleicht.

Legende: Lady Gaga ist die Namenspatin eines Gametophyte Farns. Getty Images / Kevin Mazur

Der «Gaga-Farn» ist bisexuell. Als im Mai 2011 Gagas Album «Born This Way» erschien – mit dem sie sich auf die Seite der LGBTQ+-Gemeinschaft schlug – fand es ein Wissenschaftsteam passend, den Farn nach ihr zu benennen. Die Wissenschaftlerin Kathleen Pryer sagt: «Damit wollten wir der LGBTQ+-Gemeinschaft Mut machen.»

Intimfeinde auch in der Natur

Neben der amerikanischen Sängerin wurden auch die Schauspielerin Angelina Jolie und der Schauspieler Brad Pitt zu Namensvorbildern – nämlich für die Vogelspinnenart «Aptostichus Angelinajolieae» und die Wespe «Conobregna bradpitti».

Legende: Spinnenfrau Jolie: Die Vogelspinnenart «Aptostichus Angelinajolieae» verdankt ihren Namen der US-Schauspielerin. Getty Images / Jesse Grant

Die Ironie dabei: Wespen und Spinnen gelten als Intimfeinde. Ähnlich geht es dem ehemaligen Ehepaar. Nach zwölfjähriger Liebesbeziehung und anschliessendem Rosenkrieg ist sich das einstige Traumpaar heute spinnefeind.

Legende: Die natürliche Feindin der Spinne: die Wespe «Conobregma bradpitti» – benannt nach dem Hollywoodstar. Getty Images / Steve Granitz

Weitere Tiere, die nach Stars benannt wurden