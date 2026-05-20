Die Mama des Kängurus wurde eingeschläfert. Tierparkchefin Nicole Hoffmeister hat das verwaiste Jungtier aufgenommen.

In der Bauchtasche ihres flauschigen Pullovers hat Nicole Hoffmeister einen putzigen Gast einquartiert: das wenige Monate alte Känguru-Mädchen Elli. Nach dem Tod der Känguru-Mutter hat die Chefin des süddeutschen Tierparks Abensberg die Rolle der Ersatzmama übernommen.

Legende: Ein Rund-um-die Uhr-Job mit hohem Niedlichkeitsfaktor. Nicole Hoffmeister mit Känguru Elli. KEYSTONE/Armin Weigel

Als Nicole Hoffmeister aus dem Kassenhaus des süddeutschen Tierparks tritt, sind über dem Taschenrand nur zwei pelzige Öhrchen zu sehen. Elli hat es sich bequem gemacht. In dem Pullover ist es warm, das Junge braucht die Nähe seiner Ersatz-Mutter.

Legende: Neugierig streckt Mini-Känguru Elli seinen Kopf hervor und blickt sich um. Die beiden Vorderpfoten ruhen auf dem Rand der Tasche. Keystone/ARMIN WEIGEL

Elli sei fast immer bei ihr, berichtet Hoffmeister. Wenn die Tierpark-Leiterin durch die Anlage geht und sich um die anderen Zwei- und Vierbeiner kümmert, wenn sie telefoniert, im Büro sitzt, mit ihren Mitarbeitern spricht oder privat beim Einkaufen ist – Elli gehört inzwischen dazu.



Legende: Alle drei Stunden bekomme die Kleine spezielle Känguru-Milch aus einem Fläschchen zu trinken. Keystone/Armin Weigel

Die Aufzucht von Elli sei ein Fulltime-Job. Nachts klingle um drei Uhr der Wecker für die nächtliche Fütterung. Nach und nach soll das Jungtier lernen, Zweige, Blätter und Früchte zu knabbern.