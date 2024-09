Cash Stuffing ist nicht der einzige Finanztipp, der einem in den Sozialen Medien begegnet. «Alles, was junge Menschen dazu bringt, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen und sich die Fragen zu stellen ‹Was kann ich mir leisten? Was will ich mir leisten? Wie gehe ich mit meinem Geld um?› Das ist grundsätzlich mal sinnvoll», sagt Philipp Frei. «Leider gibt es neben diesen Budgettipps auch viele fragwürdige Inhalte», so der Experte. Weil nicht kuratiert werde, könne jeder seine Finanzweisheiten in die Welt schreien. Er sehe dann immer wieder problematische Fälle – vor allem, wenn es um Kredite und Investitionen gehe.

In den Sozialen Medien würde den Jugendlichen ein sehr hoher Lebensstandard vorgelebt, der mit der Realität nichts zu tun habe, aber einen Konsumdruck erzeuge. «Es ist sehr schwierig, damit umzugehen.»