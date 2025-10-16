Diane Keaton starb an einer Lungenentzündung. Dies kommuniziert die Familie der Schauspielerin nun in einem Schreiben.

Die US-Schauspielerin Diane Keaton sei am 11. Oktober im Alter von 79 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben. Dies teilen Familienmitglieder der Oscar-Preisträgerin in einem Schreiben mit, das dem US-Magazin «People» vorliegt.

«Die Familie Keaton ist sehr dankbar für die aussergewöhnlichen Botschaften der Liebe und Unterstützung, die sie in den vergangenen Tagen erhalten hat», heisst es in der Erklärung.

Legende: Diane Keaton 2022 in Hollywood, USA. Die Schauspielerin war viermal für einen Oscar nominiert – zuletzt 2004 für «Something’s Gotta Give». Getty Images / Jerod Harris

Keaton habe Tiere geliebt und sich unermüdlich für Obdachlose eingesetzt. Im Schreiben ruft die Familie deshalb zu Spenden an Tafeln oder Tierheime auf, um Keatons Andenken zu ehren.

Diane Keaton gehörte seit den 1970er-Jahren zu den prägenden Gesichtern Hollywoods. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie mit Woody Allens Komödie «Der Stadtneurotiker», für die sie 1978 den Oscar erhielt. Unvergessen bleibt sie auch als Kay Adams, die Ehefrau von Michael Corleone, in Francis Ford Coppolas «Der Pate»-Trilogie.