Oliver «Power» Grant ist im Alter von 52 Jahren gestorben, wie die New Yorker Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan bestätigt – die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Anfang der 1990er-Jahre half Grant, das Geld für die erste Single «Protect Ya Neck» aufzutreiben und legte damit den Grundstein für die Karriere der Gruppe.

Später baute er als Gründer und Geschäftsführer der Streetwear-Marke Wu Wear ein Geschäft auf, das in den USA zeitweise rund 25 Millionen Dollar Jahresumsatz erzielte.

Grant wuchs auf Staten Island in New York auf. Dort kannte er mehrere spätere Mitglieder der Rap-Crew aus der Nachbarschaft.

Legende: Grant zählte nicht zu den Rappern der Gruppe, sondern prägte den Clan vor allem strategisch. Getty Images / Efren Landaos

Früh übernahm er organisatorische Aufgaben und strukturierte die finanziellen Abläufe. Er galt als der Architekt hinter dem Erfolg der Gruppe und dem Aufbau deren globaler Marke.

Der Wu-Tang Clan – vom Phänomen zum Imperium Box aufklappen Box zuklappen Der Wu-Tang Clan ist eine 1993 in New York gegründete Hip-Hop-Gruppe mit ursprünglich neun Mitgliedern. Ihr Debütalbum «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)» gilt als eines der einflussreichsten Rap-Alben der 1990er-Jahre. Es machte die Gruppe weltweit bekannt und veränderte den Stil des US-Hip-Hop nachhaltig. Die Gruppe etablierte ein neuartiges Geschäftsmodell: Während der Clan als Kollektiv auftrat, konnten einzelne Mitglieder separate Soloverträge bei verschiedenen Labels abschliessen. Dieses «Wu-Tang-Deal»-Prinzip wurde später vielfach kopiert. Mit Millionen verkauften Alben, internationalen Tourneen und der Modemarke Wu Wear entwickelte sich der Clan zu einer globalen Marke. Wu Wear erzielte zeitweise hohe Millionenumsätze pro Jahr und wurde zum Vorbild für zahlreiche Hip-Hop-Labels im Modebereich.

1993 wirkte er als ausführender Produzent am Debütalbum «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)» mit. Das Werk gilt bis heute als stilprägend für den Eastcoast-Rap.

Der Wu-Tang Clan besteht weiterhin, wenn auch nicht mehr in der ursprünglichen Besetzung. Gründungsmitglied Ol’ Dirty Bastard starb 2004. Mehrere Mitglieder verfolgen Solo-Projekte, treten aber regelmässig gemeinsam auf.