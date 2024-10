Beim Zürich Film Festival stellt Richard Gere seinen Film über den Dalai Lama vor – «Wisdom of Happiness». Die beiden Männer verbindet seit den 90er-Jahren eine lange Freundschaft. Für ihn nahm Gere auch harte Konsequenzen in Hollywood in Kauf.

«Wisdom of Happiness»: So heisst der neue Film von Richard Gere. Am Dienstagabend hat der US-Schauspieler das Werk am Zürich Film Festival vorgestellt – er hat den Film mitproduziert. Darin geht es um das Leben des Dalai Lama sowie um dessen buddhistische Lehre.

Richard Gere selbst bekennt sich nach einer Nepal-Reise Anfang der 1990er-Jahre zum Buddhismus. Seit dem ersten Treffen mit dem Dalai Lama ist Gere mit dem spirituellen Oberhaupt der Tibeter befreundet. Gegenüber SRF sagt der 75-Jährige über diese Verbindung: «Ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich den Dalai Lama getroffen habe. Er hat mein Leben so unglaublich positiv beeinflusst, meine Familie und meine ganze Welt.»

1 / 6 Legende: Richard Gere und der Dalai Lama verbindet eine lange Freundschaft, hier gemeinsam aufgenommen im Jahr 1999 in New York. Keystone / Stuart Ramson 2 / 6 Legende: Der Dalai Lama, Richard Gere und Nancy Pelosi in Washington 2007. Keystone / Shawn Thew 3 / 6 Legende: Richard Gere und der Dalai Lama begrüssen sich 2009 in Washington bei einem Event der Organisation «International Campaign for Tibet». Keystone / Susan Walsh 4 / 6 Legende: Richard Gere und der Dalai Lama 2017 in Indien. Keystone / Manish Bhandari 5 / 6 Legende: Gere wird 2010 in Indien vom Dalai Lama gesegnet. Keystone / Tenzin Choejor 6 / 6 Legende: Zu Besuch am Zürich Film Festival 2024: Alejandra Gere und Richard Gere gemeinsam mit der Schwester des Dalai Lama, Jetsun Pema. Getty Images / Jetsun Pema

Gere ist zudem Vorsitzender der «International Campaign for Tibet» – kurz «ICT». Seit 1998 setzt sich die Menschen­rechts­organi­sation für die Gemeinschaft der Tibeter ein.

Skandal bei den Oscars

1993 erregte Richard Gere bei der Oscarverleihung die Gemüter. Der «Pretty Woman»-Darsteller sollte die Nominierten der Kategorie Bestes Szenenbild präsentieren. Bevor er dazu kam, äusserte er sich politisch: «Mit dem Wissen um die schreckliche Menschenrechtssituation in China und in Tibet frage ich mich, ob wir alle Deng Xiaoping in Peking Liebe, Wahrheit und Vernunft schicken könnten, damit er seine Truppen (...) aus Tibet abzieht und diesen Menschen erlaubt, zurückzukehren und als freie, unabhängige Menschen zu leben.»

Im Saal erntet der Schauspieler Applaus, doch die Organisation hinter den Oscars zieht Konsequenzen: Richard Gere wird für 20 Jahre von den Oscar-Verleihungen ausgeschlossen. Zudem darf er China sein Leben lang nicht mehr betreten. Eine Ausnahme wurde dem Schauspieler nur 2003 gestattet, als sein Film «Chigaco» nominiert war. In mehreren Interviews gibt Richard Gere dem Einfluss der chinesischen Investoren die Schuld an den mangelnden Filmangeboten für ihn in Hollywood.