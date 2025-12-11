Ein grosser Tag für die Schweizer Jodelszene: Das Jodeln ist neu auf der Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes. Der Entscheid fiel in Neu-Delhi und soll dem Jodeln in der Schweiz neuen Schub verleihen.
Welchem Zweck diente das Jodeln früher? Und wie heissen die Register? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.
