Was wissen Sie übers Schweizer Jodeln? Machen Sie den Test

Ein grosser Tag für die Schweizer Jodelszene: Das Jodeln ist neu auf der Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes. Der Entscheid fiel in Neu-Delhi und soll dem Jodeln in der Schweiz neuen Schub verleihen.

Welchem Zweck diente das Jodeln früher? Und wie heissen die Register? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.