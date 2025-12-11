 Zum Inhalt springen

Unesco-Weltkulturerbe Was wissen Sie übers Schweizer Jodeln? Machen Sie den Test

11.12.2025, 09:27

Ein grosser Tag für die Schweizer Jodelszene: Das Jodeln ist neu auf der Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes. Der Entscheid fiel in Neu-Delhi und soll dem Jodeln in der Schweiz neuen Schub verleihen.

Welchem Zweck diente das Jodeln früher? Und wie heissen die Register? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.

Tagesschau, 8.12.2025, 12:45 Uhr

