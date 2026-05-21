Die US-Metalband Metallica spannt für ein Blutspende-Projekt mit dem Roten Kreuz zusammen. Das kommt gut an.

Blutspenden und dafür ein T-Shirt von Metallica bekommen? Das zieht: «Viele haben angerufen, um zu fragen, ob es noch T-Shirts gäbe, und sind gekommen, um zu spenden», heisst es auf SRF-Anfrage beim Blutspendezentrum Zürich. Die Kultband spielt am 27. Mai ihr einziges Schweizer Konzert in Zürich und hat das T-Shirt speziell für die Kooperation mit Blutspende SRK Schweiz gestaltet. 4000 Exemplare hat die Schweiz erhalten, es wird verteilt, solange der Vorrat reicht.



Das T-Shirt soll ein Dankeschön der Band für Blutspenderinnen und Blutspender sein. In der Schweiz werden rund 700 Spenden täglich benötigt, um die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Blut sicherzustellen – ob bei Krebsbehandlungen, Geburten, chronischen Erkrankungen oder nach Unfällen.

Legende: Das T-Shirt wurde von Metallica speziell für diese Kooperation gestaltet und wird von der Band ihren Fans in der Schweiz als Dankeschön für die Blutspende zur Verfügung gestellt. Internationale Blutspende SRK

Auch in anderen Konzertstädten wie Berlin, Dublin oder Bologna ruft die Band gemeinsam mit lokalen Zentren zur Blutspende auf. Spenderinnen und Spender erhalten danach ein limitiertes Metallica-T-Shirt. Wer sich beeilt, kann sich noch eines in Zürich sichern: Die Aktion läuft bis am Freitag.