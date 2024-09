Per E-Mail teilen

Fakt 1 – Paraskavedekatriaphobie: Der griechische Begriff aus der Psychotherapie bezeichnet die Angst vor Freitag, dem 13. Er bedeutet die Furcht, dass an diesem Tag Unglück geschieht.

Fakt 2 – Ursprung der Angst: Die Angst vor diesem Tag wurde in den USA populär. Der Roman «Friday, the Thirteenth» von Thomas William Lawson aus dem Jahr 1907 beschreibt einen Börsencrash und verbindet die Zahl 13 mit dem Freitag. Dieser Tag wurde dadurch zum Unglückstag. Der gleichnamige Horrorfilm hat ebenfalls dazu beigetragen, dass sich dieser Tag als Gruselbegriff in den Köpfen der Menschen verankert hat.

Legende: Der Wochentag Freitag und die Zahl 13 sollen beide Unglück bringen, und zwar einerseits unabhängig voneinander, andererseits in Kombination. imago images/Christian Ohde

Fakt 3 – Freitag in der christlichen Tradition: Der Freitag hat in der christlichen Tradition einen traurigen Stellenwert. Es ist der Kreuzigungstag Jesu, weshalb fromme Christinnen und Christen an Freitagen fasten oder nicht heiraten.

Fakt 4 – Häufigkeit: Jedes Jahr hat mindestens einen, höchstens drei Freitage, die auf den 13. fallen. Im Jahr 2024 gibt es zwei: heute und im Dezember.

Fakt 5 – Unglückszahl 13: Die Zahl 13 gilt als Unglückssymbol. Im Christentum wird sie als «eins zu viel» angesehen, da die heilige Zahl die Zwölf ist. In der Bibel gibt es beispielsweise zwölf Stämme Israels oder die zwölf Apostel. Die 13 wird auch als «das Dutzend des Teufels» bezeichnet.

Legende: Die Teufelszahl 13 kombiniert mit dem Freitag? Doppelt gemoppelt düster. imago images/Christian Ohde

Fakt 6 – Unternehmen und die Zahl 13: Verschiedene Airlines verzichten auf die 13. Reihe, so auch die Swiss. Hotels verzichten oft auf eine Zimmernummer 13.

Fakt 7 – Kulturelle Unterschiede: Die Bedeutung von Zahlen variiert je nach Kultur. In China gilt die Zahl 4 als Unglückszahl, während die 13 in anderen Kulturen auch als Glückszahl angesehen wird.

Legende: In China gilt die Nummer vier als Unglückszahl, weil vier auf Chinesisch ähnlich klingt wie das Wort Tod. Der Hotelverband Hotellerie Suisse empfiehlt sogar, chinesischen Gästen wenn möglich kein Zimmer mit einer Vier zu geben und schon gar nicht auf dem vierten Stock. imago images/Cavan Images

Fakt 8 – 13 als Glückszahl: In Japan wird die 13 als Glückszahl betrachtet. In Strömungen der jüdischen Mystik hat sie eine positive Konnotation, da sie über die Zwölf hinausgeht und dadurch noch «göttlicher» ist.

Fakt 9 – Unglücksmythen: Viele Mythen ranken sich um den Freitag, den 13. Zu den No-Gos an diesem Tag zählen unter anderem: Unter einer Leiter hindurchgehen, einen Spiegel zerbrechen, einen Regenschirm im Haus aufspannen oder eine schwarze Katze kreuzen.

Legende: Besonders viel Pech soll es bringen, wenn man an einem Tag wie heute eine schwarze Katze kreuzt, die von links nach rechts geht. Keystone/STR

Fakt 10 – Verbreitung von Aberglauben: Aberglauben sind in vielen Kulturen verbreitet. Sie bieten Erklärungen für unverständliche Ereignisse und geben den Menschen ein Gefühl der Kontrolle über ihr Schicksal. SRF-Kulturredaktorin Judith Wipfler bezeichnet Aberglauben als «total interreligiös».

Fakt 11 – Entlastung durch Rituale: Aberglauben können auch Entlastung bieten. Kleine Rituale, wie auf Holz klopfen, können helfen, Stress oder Ängste abzubauen.

Fakt 12 – Historische Unglücke: Historisch gesehen gab es an Freitagen, die auf den 13. fielen, tatsächlich Unglücke. Beispiele sind die Terroranschläge in Paris 2015, das Unglück der Costa Concordia 2012 oder ein Bombenanschlag auf den Buckingham Palace in London 1940.

Fakt 13 – Glückstag für Versicherungen: Versicherungen sind an diesem «Unglückstag» oft besser dran. Studien zeigen, dass an diesen Freitagen weniger Schadensfälle passieren als an anderen. Auch die Axa Versicherung bestätigt, dass sie an diesem Tag im Schnitt weniger Autofälle und Pannen registriert.