Nach dem Ende von «Stranger Things» spekulierten Fans über eine geheime letzte Episode. Die gibt es aber nicht.

Loslassen fällt bekanntlich schwer. Das geht auch Serienjunkies so, die sich nach der letzten Folge einer langjährigen Geschichte von ihren Lieblingscharakteren verabschieden müssen. Ein aktuelles Beispiel: Die letzte Episode des Netflix-Hits «Stranger Things» wurde in der Nacht zum 1. Januar veröffentlicht. Die Erzählung um die Teenager, die gegen das Böse kämpfen, endet nach rund zehn Jahren.

Legende: Der Cast von «Stranger Things» auf der Bühne: Die Netflix-Serie über Teenager, übernatürliche Kräfte und das mysteriöse Hawkins begeistert seit rund zehn Jahren weltweit Fans. Keystone / Scott A Garfitt

Viele Anhänger der Erfolgsserie sind enttäuscht. Fragen seien offen geblieben und das Ende sei pathetisch, so die Kritik. Das kann nicht der Schluss sein, dachten sie und spekulierten auf eine geheime letzte Folge, die am 7. Januar erscheinen sollte. Dies, weil die Zahl 7 in den finalen Episoden immer wieder vorgekommen ist.

Der Wunsch erfüllte sich nicht. Stattdessen kursieren in den sozialen Medien nun alternative Enden, die die Fans selber mit KI haben generieren lassen. Den offiziellen Schluss können sie nicht ändern, aber so schaffen sie sich zumindest ihr eigenes, passendes Finale. Denn so fantasievoll wie die Serie selbst sind auch ihre Fans.