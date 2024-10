Vom chaotischen Praktikanten zum Social-Media-Star und «Smetterling» in «Tschugger»: Cedi Schild ist ein Überflieger.

Cedric Schild, genannt Cedi, zählt zu den bekanntesten Figuren der Schweizer Medienlandschaft. Seine humorvollen und gesellschaftskritischen Inhalte auf Social Media haben ihm grosse Popularität eingebracht.

1 / 3 Legende: Cedric «Cedi» Schild an den Swiss Comedy Awards. Bild: SRF / Gian Vaitl 2 / 3 Legende: «Die Enkeltrick Betrüger» ist Cedis erste Doku und mit über 80 Minuten sein längstes Video. Bild: Izzy 3 / 3 Legende: Dank seiner Rolle als Polizei-Praktikant «Smetterling» in der SRF-Serie «Tschugger» wurde Cedi über die Grenzen des Internets hinaus bekannt. Bild: SRF / Severin Nowacki

Zudem machte er sich als Schauspieler in der SRF-Serie «Tschugger» einen Namen, wo er durch seine Rolle als Polizei-Praktikant «Smetterling» in Erinnerung blieb. Die Rolle brachte ihm nicht nur Aufmerksamkeit im Fernsehen, sondern festigte auch seinen Ruf als vielseitiges Talent.

Vom Radiopraktikanten zum kreativen Tausendsassa

Der Weg dahin war nicht immer offensichtlich. Cedi startete seine Karriere als Praktikant beim damaligen Jugend-Radiosender 105, ohne klare Vorstellung davon, was ihn erwartete. «Ich hatte keine Ahnung, was in der Welt gerade los war», gibt er offen zu.

Trotz des holprigen Einstiegs überzeugte er mit seiner Schlagfertigkeit und entwickelte sich schnell weiter. Aus dem Praktikanten wurde einer der prägenden Namen in der Schweizer Unterhaltungs- und Medienwelt.

Schild machte sich vor allem durch seine witzigen Videos einen Namen, in denen er mit scharfem Blick den Alltag und gesellschaftliche Kuriositäten aufs Korn nimmt.

Wir wollen die Menschen dort abholen, wo sie sind, und das ist nun mal online.

Sein Erfolg auf Social Media brachte ihm den Spitznamen «Supercedi» ein, unter dem er auch abseits der digitalen Welt agiert. Besonders in der jüngeren Zielgruppe finden seine Inhalte grossen Anklang. «Wir wollen die Menschen dort abholen, wo sie sind, und das ist nun mal online», erklärt er die Philosophie hinter seinen Videos.

Mehr als nur Unterhaltung

Doch Cedi Schild ist mehr als nur ein Online-Komiker. Ein bemerkenswerter Meilenstein in seiner Karriere war sein Dok-Film über die Enthüllung von Enkeltrickbetrügern. Mit versteckter Kamera und einem ausgeklügelten Plan erwirkte er gemeinsam mit seinem Team mehrere Festnahmen.

Der Film erlangte nicht nur Aufmerksamkeit, sondern brachte auch ein ernstes Thema an ein breites Publikum. Dabei ging es ihm nicht nur um den Unterhaltungswert, sondern auch darum, ein gesellschaftliches Problem aufzudecken und zur Prävention beizutragen.

Zwischen Bühne und Bildschirm

Neben seinen Erfolgen im Netz und in der Serie «Tschugger» wagte Cedi Schild auch den Schritt auf die Live-Bühne. Mit seinem Programm «In den Videos bin ich lustiger» tourt er durch die Schweiz. «Die Bühne ist eine neue Herausforderung», sagt er dazu.

Der direkte Kontakt mit dem Publikum sei anders als die Arbeit vor der Kamera – unmittelbarer, spontaner und mit einer anderen Art von Druck verbunden. Trotzdem bleibt er auch hier authentisch und kombiniert humorvolle Elemente mit Reflexionen über Alltagsthemen.

Cedi Schild führt seinen Erfolg nicht nur auf Talent zurück. «75 Prozent von dem, was ich erreicht habe, ist Glück. Und ohne dieses Glück wäre ich einfach ein Typ mit lustigen Videos», sagt er. Den Rest teilt er auf in harte Arbeit und das nötige Fingerspitzengefühl, um zur richtigen Zeit die richtigen Themen zu treffen.