«Das crazy» ist das «Jugendwort des Jahres» 2025.

Es handelt sich um eine Allzweckfloskel, wenn man sprachlos ist oder keine Lust auf eine richtige Antwort hat.

Es wurde bei der 77. Frankfurter Buchmesse live verkündet – als Resultat einer Abstimmung des Langenscheidt-Verlags.

Die Liste der zehn nominierten Wörter war zuletzt auf nur noch drei Favoriten reduziert worden. Seit dem Start der Kampagne Ende Mai wurden etwa knapp zwei Millionen Stimmen online bei der anonymen Wahl abgegeben.

Legende: Keystone/ANNETTE RIEDL

Den Angaben zufolge entfielen 35.7 Prozent der Stimmen auf «das crazy». «Goonen» – ein Slangwort für Selbstbefriedigung – lag mit 35.5 Prozent nur hauchdünn dahinter. «Checkst du» landete auf Platz drei. Dieser Begriff wird oft am Ende eines Satzes genutzt, um sicherzugehen, dass das Gegenüber wirklich versteht, worum es geht.