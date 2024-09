Der neuste Stern geht an Ewan McGregor. Doch was steckt hinter diesem legendären Trottoir in Hollywood? Von der Entstehung bis zu den kuriosesten Vorfällen – ein Blick auf die Geschichte und Bedeutung des berühmten Walk of Fame.

Der schottische Schauspieler Ewan McGregor erhielt am 12. September eine der begehrtesten Auszeichnungen in Hollywood: einen Stern auf dem berühmten «Walk of Fame». Bekannt wurde er vor allem durch seine Rolle als Obi-Wan Kenobi in den Star-Wars-Filmen.

Die Zeremonie, bei der McGregor in die Reihen von mehr als 2700 Prominenten aufgenommen wurde, markiert einen besonderen Moment in seiner erfolgreichen Karriere. Doch was steckt eigentlich hinter diesem legendären Trottoir in Los Angeles?

Die Entstehung des Walk of Fame

Die Idee für den Walk of Fame entstand in den späten 1950er-Jahren, als die Stadt Los Angeles nach einer Möglichkeit suchte, der Filmmetropole ein neues Aussehen zu verleihen.

Legende: Der Walk of Fame vor seiner offiziellen Einweihung 1958. Keystone / Harold Filan

Es war der Künstler Oliver Weismuller, der den Vorschlag machte, Sterne als Symbol der Anerkennung auf dem Trottoir zu verwenden. Offiziell wurde der Walk of Fame am 8. Februar 1960 eingeweiht, mit den ersten Sternen, die bereits im August 1958 provisorisch ausgestellt worden waren. Seither zieht er jährlich Millionen von Touristinnen und Touristen an.

Warum genau dort?

Der Hollywood Boulevard und die Vine Street gelten als das Herz des amerikanischen Filmgeschäfts, das in den 1920er-Jahren in dieser Region florierte. Die Sterne auf diesen Strassen sollen nicht nur die Leistungen der Unterhaltungsindustrie würdigen, sondern auch die Geschichte und den Mythos von Hollywood selbst repräsentieren.

Wer bekommt einen Stern?

Die Auswahl erfolgt nach strengen Kriterien, die sicherstellen, dass nur Persönlichkeiten von grosser Bedeutung in den Bereichen Film, Fernsehen, Musik, Radio oder Theater geehrt werden. Ausserdem muss eine Gebühr von etwa 55'000 US-Dollar gezahlt werden, die für die Herstellung und Wartung des Sterns verwendet wird.

Legende: Am 3. September erhielt auch Regisseur Tim Burton seinen Stern am Walk of Fame. Keystone / Nina Prommer

Im Schnitt werden etwa 200 bis 300 Bewerbungen pro Jahr eingereicht, aus denen 20 bis 24 Stars ausgewählt werden. Jeder und jede kann eine Bewerbung für eine berühmte Person einreichen, wenn diese das genehmigt. Der erste Stern, der seinen Weg auf den berühmten Trottoir fand, war der von Regisseur Stanley Kramer, der am 28. März 1960 verlegt wurde.

Woraus bestehen die Sterne?

Die Sterne auf dem Walk of Fame bestehen aus altrosafarbenem Terrazzo und haben eine fünfzackige Form, die in schwarzen Marmor eingelassen ist. Im oberen Bereich ist der Name der geehrten Person oder Gruppe eingraviert, während darunter ein Messingsymbol die Kategorie anzeigt, in der die Auszeichnung verliehen wurde.

Kurioses

Der Walk of Fame hat im Laufe seiner Geschichte einige überraschende und kuriose Momente erlebt. Eine der grössten Überraschungen war die Enthüllung des Sterns für Godzilla im Jahr 2004. Auch das posthume Verleihen von Sternen sorgt oft für Emotionen – wie etwa bei Chadwick Boseman im Jahr 2021.

Bisher wurden vier Sterne gestohlen, konnten aber später sichergestellt werden. Auch Vandalismus kommt vor – wie im Fall von Donald Trumps Stern, der in der Vergangenheit mehrfach beschädigt wurde.

Legende: Donald Duck erhielt seinen Stern 2004 zu seinem 70. Geburtstag. Keystone / Armando Arorizo

Doch nicht nur reale Persönlichkeiten werden hier geehrt: Auch ikonische Trickfiguren wie Mickey Mouse sowie berühmte Hunde wie Lassie haben einen Stern auf dem Walk of Fame erhalten.