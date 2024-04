Food Waste ist in der Schweiz ein riesiges Thema und führt zu grossem Ressourcenverlust. Laut Bundesamt für Umwelt (Bafu) geht rund ein Drittel aller essbaren Anteile von Lebensmitteln zwischen Acker und Teller verloren. Der grösste Teil davon (38 Prozent) landet im Haushaltsmüll.

Die Stadt St. Gallen und der Verein Foodwaste.ch, der sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln einsetzt, wollen deshalb an der diesjährigen Frühlingsausstellung Offa das Publikum sensibilisieren. Die wichtigste Botschaft dabei: Wir sollen uns wieder mehr auf unsere Sinne verlassen, statt auf das Haltbarkeitsdatum.

Die Erfahrung zeigt: Seit Jahren sinkt der Anteil an Food Waste nicht merklich. Einer der Hauptgründe dürfte sein, dass sich viele Konsumentinnen und Konsumenten zu stark auf das Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum fokussieren. Ist dieses überschritten, landen die Lebensmittel im Abfall. Das müsste nicht sein, denn viele diese Lebensmittel wären noch lange über diese Daten hinaus gut.

Die kleinen und grossen Besucherinnen und Besucher zeigen sich sehr interessiert. Schnell wird aber klar: Viele verlassen sich blind auf das aufgedruckte Datum.

Eine Frau erschrickt sichtlich, als sie liest, dass sie ein Joghurt locker auch noch zwei Wochen nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums bedenkenlos essen könnte. «Das mache ich nie. Ich schaue immer aufs Ablaufdatum», erzählt die Frau. «Ich bin etwas heikel, denn ich möchte mir ja nichts auflesen.» Dies führe auch zu Diskussionen zu Hause, erzählt ihr Mann, der in dieser Sache nicht so empfindlich ist. «Ich esse das Joghurt dann, während es meine Frau wegwerfen würde.»