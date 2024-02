Sie ist ikonisch, schlank, sportlich und Bettina Dorfmann besitzt sie über 18'000-mal, die Barbie-Puppe. Die 62-Jährige hat damit die grösste Barbie-Sammlung der Welt und beliefert regelmässig Museen auf der ganzen Welt für Spezial-Ausstellungen.

Legende: Sauber sortiert Trotz ihrer riesigen Sammlung von Puppen und Accessoires behält Bettina Dorfmann den Überblick – dank guter Ordnung und einem digitalen Katalog. zvg

Durch die Tochter zur Sammlerin

Seit 2017 hat die Deutsche einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für die grösste Barbie-Kollektion der Welt. Das obwohl sie erst seit ihrer Mutterschaft zur Sammlerin wurde. Als sie für ihre Tochter die Puppen aus den 60ern auspackte, wollte diese aber nicht mit den veralteten Modellen spielen. Bei Dorfmann selbst weckten sie dafür Kindheitserinnerungen und das Sammelfieber.

Legende: Der Anfang einer grossen Leidenschaft Bettina Dorfmann mit ihrer ersten Barbie-Puppe, einer blonden Midge mit Sommersprossen. Diese besitzt sie heute noch. zVg

Angesehene Barbie-Doktorin

So kam es, dass sie anfing, die Puppen zu sammeln. Heute führt die Düsseldorferin auch ein eigenes Barbie-Museum inklusive Puppenklinik, in der sie schmutzigen oder beschädigten Barbies wieder zu altem Glanz verhilft. Entweder für sich selbst oder auf Auftrag. Mit den Reparaturen an den Puppen bringt sie regelmässig viele verzweifelte Kinder und deren Eltern wieder zum Strahlen. Denn Barbie gehört auch heute noch zum Standard-Inventar vieler Kinderzimmer und Spielwarenhäuser.

Barbie steht für die Welt der Frau und zeigt, dass die Frau auch vieles kann.

Begeisterung über Generationen hinweg

Rund hundert Puppen werden heutzutage pro Minute verkauft. Für die Sammlerin ist das wenig erstaunlich, die Barbie sei schliesslich stets am Puls der Zeit. Die Puppe symbolisiert für sie die Kreativität und Stärke der Frau: «Barbie steht für die Welt der Frau, und zeigt, dass die Frau auch vieles kann», sagt Dorfmann. Der Kreativität im Umgang mit Barbie seien keine Grenzen gesetzt, man könne mit ihr spielen, für sie basteln oder nähen.

Wertsteigerung von über 300'000 Prozent

Ebenso grenzenlos ist die Begeisterung der 62-Jährigen für ihre Barbies. In ihrer Sammlung befinden sich auch extrem seltene Stücke, wie die «Ponytail Barbie» (dt. Pferdeschwanz-Barbie). Das Modell wurde am 9. März 1959 auf einer amerikanischen Spielzeugmesse vorgestellt und war die erste von heute fast unzähligen Puppen. Mit Originalverpackung ist sie heute etwa 10'000 Franken wert, eine Wertsteigerung von 333'233.33 Prozent, denn ursprünglich kostete sie 3 US-Dollar.

Legende: Die erste Barbie Ursprünglich kostete die erste Barbie rund 3 US-Dollar. Wer heute noch eine besitzt, inklusive Verpackung, könnte diese teuer verkaufen. Rund 10'000 Franken ist die «Ponytail-Barbie» heute wert. Keystone / Caroline Brehman

Am 9. März feiert die Barbie also ihren 65. Geburtstag. Für die Sammlerin ein grosser Tag, den sie mit vielen Gleichgesinnten an einer Barbie-Convention in den Niederlanden verbringen möchte. In der Barbie-Gemeinschaft kenne man sich und solche Treffen ziehen Menschen jeder Altersklasse an.