Legende: Keystone/Gaetan Bally

Bei der Vier-Tage-Woche kürzt das Unternehmen die Arbeitszeit seiner Mitarbeitenden, während der Lohn gleich bleibt. Mitarbeitende arbeiten so einen Tag in der Woche weniger. Die Vier-Tage-Woche soll so eine flexiblere Arbeitswelt und mehr Freizeit ermöglichen.