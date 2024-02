Es wird vermutet, Taylor Swift könnte bald ihre Unterstützung für Joe Biden bekannt geben. Dieses mögliche «Endorsement» des Popstars versetzt die rechte US-Medienszene in Aufregung und gibt Verschwörungstheorien Aufwind. Vieles an dieser Episode ist absurd – und doch lässt sie tief blicken.

Die 34-jährige Sängerin und Songwriterin Taylor Swift ist ein Pop-Phänomen. Dass sie Joe Biden unterstützen könnte, war dem rechten Fernsehsender Fox News erstaunlich viel Sendezeit wert.

Ob sie wohl wisse, dass Biden ein torkelndes Chaos sei und nicht einmal eine halbstündige Rede durchstehe, fragte Sean Hannity, eine sehr prominente Fox News-Figur. Biden sei auch gruslig, Taylor solle sich die Videos von ihm anschauen.

Legende: Rund um Taylor Swift kursieren wilde Verschwörungstheorien. Keystone/AP Photo/Julio Cortez

Es ist kein Geheimnis, wo Taylor Swift politisch steht: Schon 2020 unterstützte sie Joe Biden. Allein auf der sozialen Plattform Instagram hat sie etwa 280 Millionen Follower. Nachdem sie ihre Fans dort aufgefordert hatte, sie sollten sich als Wählerinnen und Wähler registrieren, verzeichnete die Webseite vote.org zehntausende Neuregistrierungen. Kein Wunder also, war in der «New York Times» zu lesen, das Biden-Wahlkampfteam bemühe sich um ein «Endorsement», also um die offizielle Unterstützung von Swift.

Doch hier wird es bizarr. «Taylor Swift ist der grösste Star der Welt. Doch haben Sie sich je gefragt, weshalb sie derart durchstartete?», fragte Fox News-Moderator Jesse Watters sein Publikum. Vielleicht werde Swift vom Verteidigungsministerium gesteuert – im Rahmen einer verdeckten Kampagne.

Das sei nichts Neues: Schon in den 1950er Jahren habe die US-Regierung den Jazzmusiker Louis Armstrong zu Propagandatourneen in Afrika gezwungen.

Swifts Beziehung zu Footballspieler

Travis Kelce, Profi-Footballspieler bei den Kansas City Chiefs, ist der neue Freund von Taylor Swift. Die Beziehung des Sportlers mit dem Popstar hat die rechte Verschwörungsmaschinerie so richtig auf Touren gebracht.

Diese Liebesgeschichte und die Tatsache, dass die Kansas City Chiefs jetzt auch noch in den Superbowl, in den Final der Profiliga, einziehe, könnten kein Zufall sein.

Legende: Taylor Swift ist seit einigen Monaten mit Travis Kelce (links) liiert. Keystone/AP Photo/Julio Cortez

Swift und Kelce seien ein künstlich geschaffenes Paar, seine Mannschaft werde den Superbowl gewinnen, weil die Footballliga manipuliert werde, wird auf sozialen Netzwerken verbreitet.

Der Superbowl mit seinem Millionen-Fernsehpublikum schaffe für Taylor Swift eine Bühne, um ihre Unterstützung für Joe Biden zu erklären, prophezeien Verschwörungstheoretiker aus dem Dunstkreis von Donald Trump. Fox News scheint zumindest zu suggerieren, die Verschwörungstheorie könnte wahr sein.

Es gebe doch gute Gründe, dass man bei den Bildern des Paares von einer Verschwörung ausgehe, erklärte Fox News-Kommentator Charles Hurt. Schliesslich hätten die Leute bereits viele Beispiele gesehen: Die Biden-Wahlkampagne habe schon gezeigt, dass alle Mittel recht sind, um gegen die Feinde vorzugehen.

Fox News verbreitet Verschwörungstheorien weiter

Die Episode rund um Taylor Swift zeigt, wie weit verbreitet selbst absurdeste Verschwörungstheorien im Umfeld von Donald Trump sind. Und wie selbstverständlich Fox News, einer der grossen, mächtigen Nachrichtensender, diese und andere bizarre Theorien weiterverbreitet.

Das ist nicht neu: Fox News bot auch der Lüge, die Präsidentschaftswahl von 2020 sei zugunsten von Joe Biden manipuliert worden, eine grosse Bühne.