Mit künstlerischer Perfektion und Charme bewies Caterina Valente, dass sie eine Entertainerin von Weltklasse-Format war. Ihre musikalische Bandbreite reichte vom Schlager bis zum Musical, vom Chanson bis zum Jazz. Über 1350 Lieder, gesungen in elf Sprachen, hat die gebürtige Italienerin veröffentlicht. Mit einer immerwährenden Leichtigkeit trat Valente über 40 Jahre auf der Weltbühne auf.

Ende der 1990er-Jahre zog sie sich in die Schweiz zurück. Dort war sie, bis zu ihrem Tod, in Lugano zu Hause. Dem Tessin ist Valente treu geblieben. «Ich bin eine Pariserin mit italienischer Abstammung, die in der Schweiz lebt und einen deutschen Pass hat», sagte sie einmal über ihre Herkunft. Den deutschen Pass erhielt die Entertainerin durch ihre erste Ehe mit dem Berliner Jongleur Gerd Scholz (†75).

Als Artistenkind geboren

Am 14. Januar 1931 erblickte Caterina Valente in Paris das Licht der Welt. Ihre Eltern stammten aus Italien und führten erfolgreiche Karrieren in der Musikbranche. Ihre Mutter, Maria Valente, beherrschte 33 Instrumente und war eine talentierte Balletttänzerin. Mit ihren musikalischen Komödien gehörte sie zu den gefragten Stars in allen grossen Theatern der Welt. Ihr Vater, Giuseppe Valente, zählte zu den besten Akkordeonspielern seiner Zeit und trat sogar vor dem russischen Zaren auf.

Im Alter von vier Jahren nahm Valente das erste Mal an einer Aufführung ihrer Mutter teil. Zusammen mit ihren Brüdern gehörte sie bald zum festen Bühnenprogramm. Nachdem die Familie während des Zweiten Weltkriegs nach Russland deportiert wurde, kehrten sie nach dessen Ende nach Frankreich zurück, wo sie weiter als Musikerin arbeitete.

Der damalige Unterhaltungschef von Radio Zürich, Walo Linder (Prix Walo), hörte sie 1952 im Zirkus Grock und holte sie für Aufnahmen ins Radiostudio Zürich. Dort nahmen sie eine deutsche Version von Cole Porters «I Love Paris» auf, die in allen deutschsprachigen Radiostationen lief. Ihr gelang der grosse Durchbruch. Schnell war sie als «Caterina die Grosse» oder in Italien als «La Grande Caterina» bekannt.

Ihr Leben der Arbeit gewidmet

Mit Beginn der 1960er-Jahre bekam sie ihre eigene TV-Show «Bonsoir Kathrin», die bis in die 1970er-Jahre lief. Auch in den USA wurde sie zur Marke. In den TV-Shows von Perry Como (†88), Dean Martin (†78), Bing Crosby (†74) und Louis Armstrong (†69) trat sie regelmässig auf. Neben Frank Sinatra (†82) erlangte sie mit über 1300 TV-Auftritten die meisten als Entertainerin weltweit. Unermüdlich war die zierliche Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin, die mit Zähigkeit und starkem Willen stetig an sich arbeitete. In 63 Jahren Karriere sagte die Artistin nur zwei Auftritte ab.

Als sie nach über 60 Jahren auf der Bühne ihren Ruhestand bekannt gab, ging sie zum ersten Mal vier Wochen in den Urlaub. Über die Jahre wurden Valente zahlreiche internationale Preise und Nominationen verliehen. Vom brasilianischen Globo (beste ausländische Interpretin lateinamerikanischer Musik) über eine Grammy-Nominierung bis hin zur Goldenen Kamera, dem Bambi und dem Echo. 1985 bekam sie von der deutschen Regierung das Bundesverdienstkreuz.

Mit 70 Jahren zog sie sich zurück und gab seither sehr selten Interviews. Ihren Lebensabend verbrachte Valente in ihrer Wahlheimat dem Tessin und schirmte sich konsequent vom Rampenlicht ab. «La Grande Caterina» ist am 9. September verstorben, wie ihr Pressesprecher bekannt gab. Fast ein ganzes Leben lang tanzte sie über die Weltbühne, inspirierte ihr Publikum und verzauberte mit ihrer Leichtigkeit.