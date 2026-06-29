Die britische Prinzessin Kate hat bei einer Aktion für Krebskranke die drei höchsten Berge Grossbritanniens bestiegen.

Mit der Aktion unterstützt sie eine Organisation, die Geld für Krebspatientinnen und Krebspatienten sammelt.

Prinzessin Kate hatte selbst Anfang 2024 eine Krebsdiagnose erhalten. Seit Anfang 2025 gilt sie als krebsfrei.

Auf den ersten Blick ist die «Three Peaks Challenge» keine alpinistische Meisterleistung: Es gilt, die drei höchsten Berge in England, Schottland und Wales innerhalb von 24 Stunden zu besteigen, und das sind: Ben Nevis (1345 m) in Schottland, Snowdon (1085 m) in Wales und Scafell Pike in England (978 m). Trotz der bescheidenen Höhen ist der sportliche Aspekt nicht zu unterschätzen: Die Wanderungen erstrecken sich über rund 42 Kilometer, dazwischen liegen 765 Kilometer Reisestrecke.

Prinzessin Kate wollte, in ihren eigenen Worten, «das Leben jenseits der Diagnose erkunden und etwas zurückgeben». Mit der Aktion unterstützt sie die Royal Marsden Cancer Charity. «Krebs betrifft nicht nur den Körper. Er verändert, wie man denkt und fühlt, und beeinflusst jeden Aspekt des Lebens», schreibt sie weiter auf Instagram.