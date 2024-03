Prinzessin Kate und ihr Mann Prinz William haben ihre Wertschätzung für die vielen Genesungswünsche ausgedrückt. Diese haben sie nach Bekanntmachung von Kates Krebsdiagnose erreicht.

Die beiden seien sehr gerührt, sagte ein Sprecher des Kensington-Palasts.

«Sie sind sehr bewegt von der Herzlichkeit und Unterstützung der Öffentlichkeit und dankbar für das Verständnis ihres Wunschs nach Privatsphäre zu dieser Zeit», teilte der Sprecher der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge in der Nacht zum Sonntag mit.

Kate hatte sich am Freitagabend nach wochenlangen Spekulationen über ihren Gesundheitszustand in einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt.

Sie war Mitte Januar im Bauchraum operiert worden und seitdem nicht öffentlich aufgetreten. Tests nach der Operation hätten ergeben, dass sie eine Krebserkrankung habe, sagte die 42-jährige Prinzessin. Auf Rat ihres Ärzteteams bekomme sie vorsorglich eine Chemotherapie.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Britisches Königshaus Prinzessin Kate hat Krebs und bekommt Chemotherapie 22.03.2024 Mit Video

Nach Veröffentlichung des Videos bekam Kate viel Zuspruch. Politikerinnen und Politiker aus mehreren Staaten übermittelten Genesungswünsche an die Schwiegertochter des britischen Königs Charles III., darunter waren US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. «Du bist mutig und wir lieben dich», schrieb Bidens Frau Jill zu Kates Video auf der Plattform X.

Legende: Die Krebsdiagnose von Prinzessin Kate hat eine Flut von Unterstützung und guten Wünschen aus der ganzen Welt ausgelöst. Keystone/AP/Alberto Pezzali

Auch Kates Schwager Prinz Harry und dessen Frau Herzogin Meghan meldeten sich zu Wort. «Wir wünschen Kate und der Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Frieden tun können», hiess es in einem Statement.

Die Prinzessin erhielt auch Rückendeckung von zahlreichen Stars. Schauspielerin Jamie Lee Curtis etwa hatte die kursierenden Verschwörungstheorien schon vor der Videobotschaft verurteilt und als «Tiefpunkt in unserer Gesellschaft» bezeichnet.

Privatsphäre soll gewahrt werden

Gleichzeitig mehrten sich am Wochenende auch die Aufforderungen, nun die Privatsphäre von Kate und ihrer Familie zu respektieren. Grossbritanniens Premierminister Rishi Sunak hatte kritisiert, dass sich Spekulationen im Internet verbreitet hatten. Auch der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, rief die Menschen dazu auf, die Privatsphäre der königlichen Familie in dieser Zeit zu wahren.

Krebsfälle bei den Royals Box aufklappen Box zuklappen König Charles wird derzeit selbst wegen einer Krebserkrankung behandelt. Um welche Art von Krebs es sich handelt, wurde weder bei ihm noch bei Kate genannt. Charles lobte die Offenheit seiner «geliebten Schwiegertochter». Der Monarch sei «so stolz auf Catherine für ihren Mut», hiess es in einer Mitteilung.

Wie lange Kates Behandlung dauert und wann sie wieder in den royalen Dienst zurückkehrt, ist nicht bekannt. Ihr Mann, Thronfolger William, könnte nach den Osterferien wieder öffentliche Termine wahrnehmen.

Kate hatte gesagt, sie habe Zeit gebraucht, um sich nach ihrer Operation zu erholen, und vor allem habe sie Zeit gebraucht, die Situation ihren Kindern zu erklären. Das Paar hat drei Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.