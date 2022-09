Möchten Sie auch unterwegs immer bestens informiert sein? Dann laden Sie die SRF News App auf Ihr Smartphone. Wir sagen Ihnen hier, weshalb sich die Installation der neusten Version lohnt.

Auf der News App finden Sie immer die spannendsten Themen von SRF, kompakt und übersichtlich dargestellt und optimiert für den mobilen Konsum - also für Ihr Smartphone oder Tablet.

Sie erfahren hier, was die Schweiz und die Welt bewegt. Neben der politischen Aktualität geht es dabei auch um Ereignisse und Debatten aus Gesellschaft, Kultur und Sport. Und Sie erfahren Praktisches für Ihren Alltag - in den Rubriken Ratgeber oder Wissen. News, Hintergründe, Einschätzungen und Reportagen. Zum Schauen, Hören und Lesen.

Weitere Informationen zur aktualisierten Version finden Sie in den FAQ zur News App . Die Social-Logins stehen vorübergehend in der News App 7.0 aufgrund einer technischen Systemumstellung nicht zur Verfügung. Alternativ können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse registrieren oder wie gewohnt im Browser anmelden, um Kommentare zu schreiben.

Die aktualisierte SRF News App steht hier zum Download in den App Stores bereit:

Gegenüber den Vorgängerversionen haben wir auf der aktuellen News App (Versionen 7.0 und folgende) die Themenvielfalt erhöht, die Übersichtlichkeit verbessert und die Bedienung vereinfacht. Zudem gibt es eine neue Audio-Playlist und einen separaten Videobereich. Natürlich wurde auch die gesamte technische Basis der News App erneuert, damit sie auf den aktuellen Betriebssystemen der Smartphones einwandfrei läuft.