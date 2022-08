Die aktualisierte SRF News App steht hier zum Download in den App Stores bereit:

Nutzerinnen und Nutzer der SRF News App werden zu einem Update aufgerufen. Push-Nachrichten können aus technischen Gründen ab sofort nur noch in der aktualisierten Version empfangen werden. Weitere Informationen zur aktualisierten Version finden Sie in den FAQ zur News App.



Die Social-Logins stehen vorübergehend in der News App 7.0 aufgrund einer technischen Systemumstellung nicht zur Verfügung. Alternativ können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse registrieren oder wie gewohnt im Browser anmelden, um Kommentare zu schreiben.