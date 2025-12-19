Kanadische Forscher haben einen seltenen Fall von Adoption unter Eisbären dokumentiert.

Die Adoption von Jungtieren sei bei Eisbären ziemlich selten, sagt Wissenschaftler Evan Richardson vom kanadischen Umweltministerium.

In 45 Jahren konnten in Kanada nur 13 Fälle beobachten werden.

Die Forscher sichteten an der Hudson Bay in der kanadischen Provinz Manitoba im Frühling zunächst eine Bärin, die mit ihrem Jungen ihre Wurfhöhle verliess. Das Jungtier wurde seinerzeit wie üblich zu Forschungszwecken mit einer Marke versehen.

Vor wenigen Wochen nun trafen die Forscher dasselbe Muttertier in Begleitung eines weiteren Jungtiers, das nicht markiert war.

Legende: Seltene Beobachtung: Eine Eisbärin nimmt ein fremdes Jungtier in Kanada unter ihre Fittiche. AFP

Die Forscher konnten die Mutter und die beiden Jungen filmen, wie sie gemeinsam in schneebedeckter Landschaft unterwegs sind. Beide Jungtiere sind etwa zehn bis elf Monate alt und werden voraussichtlich bis zum Alter von gegen zweieinhalb Jahren bei dem Muttertier bleiben.

Die Tatsache, dass das fremde Jungtier nun von einem Weibchen umsorgt werde, steigere seine Aussichten zu überleben, sagte Richardson.