Ab Januar 2026 zahlen ausländische Besuchende in den grossen US-Nationalparks eine Extragebühr von 100 Dollar pro Person.

Die zusätzlichen Eintrittspauschalen gelten nicht für Kinder unter 16 Jahren.

Die Regelung soll den Zugang für US-Steuerzahler vergünstigen und internationale Gäste stärker an den Erhaltungskosten beteiligen.

Der Grand Canyon, der Yellowstone oder der Yosemite Nationalpark – ausländische Touristen müssen im kommenden Jahr in den USA deutlich mehr für einen Besuch der grossen Parks zahlen. Das gaben das Innenministerium und die Nationalparkverwaltung bekannt. Ab Januar fällt demnach bei einem Besuch der elf beliebtesten Nationalparks pro Person eine Extragebühr von 100 US-Dollar zusätzlich zum normalen Eintritt an.

Günstiger Jahrespass

Wie eine Sprecherin des Innenministeriums erklärte, gilt die Zusatzgebühr nicht für Kinder, sie greift erst ab 16 Jahren. Der normale Eintritt für einen Nationalpark beträgt demnach im Schnitt etwa 35 Dollar pro Auto.

Legende: Nationalparks wie der Yosemite sind wahre Besuchermagnete. Getty Images/George Rose

Alternativ dazu können ausländische Besucher auch einen Jahrespass für 250 Dollar erwerben. Der gelte für alle Passagiere im Auto, erklärte sie. Wer aber in einem Bus reise oder zu Fuss ankomme, müsse auf jeden Fall die 100 Dollar zahlen.

«America first»

Damit werde ein Dekret von US-Präsident Donald Trump vom vergangenen Juli umgesetzt, hiess es. Er hatte die Ankündigung damals mit seinem Slogan «America first» verbunden, wonach die Vereinigten Staaten und die Amerikaner immer an erster Stelle stehen sollten.

Für US-Staatsbürger und Menschen mit permanenter Aufenthaltsgenehmigung in den USA wird der Jahrespass für die Nationalparks ab Januar nur 80 US-Dollar kosten. Innenminister Doug Burgum erklärte, mit den neuen Regeln werde der günstige Zugang für US-Steuerzahler gesichert und internationale Besucher trügen damit auf faire Weise dazu bei, die Parks zu erhalten und für die nächsten Generationen zu verbessern.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Der Bryce Canyon Nationalpark mit seinen besonderen Felsformationen. Bildquelle: imago images/Thomas Frey. 1 / 3 Legende: Der Bryce Canyon Nationalpark mit seinen besonderen Felsformationen. imago images/Thomas Frey

Bild 2 von 3. Atemberaubende Aussicht auf den Half Dome im Yosemite Nationalpark. Bildquelle: imago images/ZUMA Press Wire. 2 / 3 Legende: Atemberaubende Aussicht auf den Half Dome im Yosemite Nationalpark. imago images/ZUMA Press Wire

Bild 3 von 3. Der Yellowstone National Park und Blick auf die Absaroka-Berge. Bildquelle: imago images/NurPhoto. 3 / 3 Legende: Der Yellowstone National Park und Blick auf die Absaroka-Berge. imago images/NurPhoto Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Betroffen sind demnach viele Nationalparks, die zu den beliebtesten bei Touristen zählen: Acadia National Park, Bryce Canyon National Park, Everglades National Park, Glacier National Park, Grand Canyon National Park, Grand Teton National Park, Rocky Mountain National Park, Sequoia & Kings Canyon National Parks, Yellowstone National Park, Yosemite National Parks und Zion National Park.