Im Zuge des Arabischen Frühlings in der Region kam es auch in Syrien Anfang 2011 zu zunächst friedlichen Protesten der Opposition gegen die Regierung von Staatschef Baschar al-Assad. Als diese Mitte März eskalierten, gingen Sicherheitskräfte dagegen vor und schlugen die Proteste gewaltsam nieder. Dies mündete schliesslich in einen Bürgerkrieg mit internationaler Beteiligung.

Heute ist das Land gespalten. Assad kontrolliert mithilfe seiner Verbündeten Russland, Iran und der libanesischen Hisbollah-Miliz inzwischen wieder zwei Drittel des Landes. Der Nordwesten ist unter Kontrolle von Oppositionskräften. Eine politische Lösung für den Konflikt ist nicht in Sicht. Laut Schätzungen der Vereinten Nationen kamen in dem Krieg bisher mehr als 300'000 Menschen ums Leben.

In den vergangenen Monaten ist die Gewalt in Syrien erneut eskaliert. Zusätzlich sind der Konflikt im Gazastreifen und die damit zusammenhängenden regionalen Spannungen auf Syrien übergeschwappt. Es kam in Syrien zu verschiedenen militärischen Angriffen und Gegenangriffen, in die Israel, die USA und proiranische Milizen involviert waren.