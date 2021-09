Biden besucht am Jahrestag der Terrorattacken vom 11. September 2001 gemeinsam mit seiner Ehefrau alle drei Anschlagsorte in New York, am Pentagon sowie in Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania. Beim Besuch des Pentagons ist auch Vizepräsidentin Kamala Harris dabei, um an die Opfer zu gedenken. Insgesamt fielen den Anschlägen etwa 3000 Menschen zum Opfer, 6000 wurden verletzt.