Ein Gericht in Frankreich hat knapp 25 Jahre nach dem Untergang der Fähre «Estonia» in der Ostsee Entschädigungsansprüche zurückgewiesen.

Über 1100 Kläger forderten rund 40 Millionen Euro von der deutschen Meyer-Werft, die die «Estonia» Anfang der 1980er-Jahre baute, und dem französischen Bureau Veritas, welches das Schiff für seetüchtig befand.

Die Kläger hätten kein grobes oder vorsätzliches Fehlverhalten der Prüfungsstelle Bureau Veritas und der Meyer-Werft nachweisen können, begründete das Gericht in der Stadt Nanterre seine Entscheidung.

Eine internationale Untersuchungskommission kam 1997 zum Schluss, dass ein Konstruktionsfehler die Ursache des Unglücks war. Die bewegliche Bugklappe habe dem Druck der Wellen in stürmischer See nicht standgehalten und sei abgebrochen. Darum habe sich der Schiffsbauch rasch mit Wasser gefüllt.

Die «Estonia» kenterte knapp 30 Minuten nach dem ersten Notsignal. Die Werft habe die Klappe falsch konstruiert und das Kontrollbüro habe seine Aufgabe vernachlässigt und die Konstruktionsmängel nicht entdeckt.

Schuldfrage nie endgültig geklärt

Überlebende und Opferangehörige forderten deshalb Schadenersatz von rund 40 Millionen Euro. Das Gericht in Naterre wies diese Forderung ab. Die Kläger hätten nicht beweisen können, dass die Werft oder das Kontrollbüro vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hätten, so die Begründung.

Der Untergang der «Estonia» ist das grösste Schiffsunglück der europäischen Nachkriegsgeschichte. Damals kamen 852 Menschen ums Leben. Die Ostseefähre mit 989 Menschen an Bord war in der Nacht zum 28. September 1994 bei der Überfahrt von Tallinn nach Stockholm vor der Südküste Finnlands gesunken. Die Schuldfrage in diesem Fall ist nie endgültig geklärt worden.